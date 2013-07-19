فريق إنجليزي يتعاقد مع 6 لاعبين من فريق إيطالي

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولي الإنجليزي عن تعاقده مع ستة لاعبين دفعة واحدة من نادي اودينيزي الإيطالي.

وتعاقد واتفورد مع المين ابدي حتى عام 2016, وكريستيان باتوكيو حتى عام 2016, جابريللي انجيلا حتى عام 2018, خافيير اكونا حتى 2016, ماركو دافيدي حتى عام 2018 وفي الأخير اللاعب الواعد دييجو فابريني حتى عام 2017.

وتمتلك عائلة بوزو نادي اودينيزي في إيطاليا, ونادي واتفورد في إنجلترا ونادي جرانادا في إسبانيا.

وكان نادي واتفورد الإنجليزي قاب قوسين أو أدني من الصعود الي دوري الأضواء الإنجليزي قبل أن يقضي نادي كريستال بالاس على أحلامه في التأهل.