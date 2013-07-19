قطبا جدة.. يكرمان الراحل الخليوي في مباراة استعراضية

يلتقي قطبا مدينة جدة السعودية فريقا الأهلي والاتحاد غدا "السبت" عند العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية (الثامنة والنصف بتوقيت غرينتش) في لقاء ودي تاريخي تكريما لفقيد الناديين والكرة السعودية اللاعب محمد الخليوي الذي توفي الشهر الماضي.

وسيقام اللقاء الجماهيري الذي يجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة بداعي أعمال الصيانة المستمرة الموجودة على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة لتوسعة مدرجاته.

وتأتي المواجهة التاريخية بناء على بادرة أطلقها رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأمير فهد بن خالد دعما لأسرة الفقيد، من خلال الدخل الجماهيري الذي سيجنيه اللقاء والمتوقع دائما لمباريات ديربي المنطقة الغربية، وهو الديربي الأقدم في الكرة السعودية.

وسيشارك في اللقاء نخبة من نجوم الكرة السعودية والعربية الذين زاملوا الفقيد محمد الخليوي، كالمغربي أحمد بهجا والمصري عصام الحضري والإماراتي عمر عبدالرحمن والقطري خلفان ابراهيم خلفان، الى جانب نخبة من اللاعبين السعوديين القدامى، مثل خالد مسعد وأحمد جميل ويوس الثنيان وفؤاد أنور وحمزة ادريس ومحمد شلية ومنافس ابوشقير وخالد قهوجي وخالد الشنيف وحمزة صالح ومحمد عبدالجواد ومحمد الدعيع وسعيد العويران وصالح الداوود وابراهيم ماطر ومالك معاذ، وايضا لاعبون حاليون انتقلوا من الأهلي والاتحاد كحسين عبدالغني ومحمد نور ونايف هزازي.

وستنقل المواجهة التكريمية على الهواء مباشرة عبر القناة الرياضية السعودية الأولى، ويدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة الحكم السعودي الدولي خليل جلال ويساعده هشام الرفاعي ومحمد الغامدي ورائد الزهراني، ويلعب العشرين دقيقة الأولى من المباراة فريقان من زملاء الراحل الأول بطقم الأهلي بقيادة محمد شلية والآخر بطقم الاتحاد بقيادة حسن خليفة، كما تم اعتماد فقرة بين شوطي المباراة مخصصة للجمهور باختيار أربعة منهم للنزول لأرضية الملعب وتسديد ضربات جزاء على الحارسين محمد الدعيع وحسن خليفة .

ووزعت التذاكر عبر منافذها يومي الخميس والجمعة في مقر أندية الأهلي والاتحاد والوحدة وكذلك تم بيعها في متاجر أندية الأهلي والاتحاد، وقيمة تذكرة المنصة 500 ريال والممتازة 300 ريال والدرجتين الأولى والثانية بسعر 20 ريالا.

ويعد الفقيد محمد الخليوي أحد الأسماء التي حفرت اسمها بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم السعودية وخدمت الرياضة في مسيرة حافلة بالبطولات والإنجازات سواء على صعيد الأندية التي لعب فيها او حتى المنتخبات السعودية التي تدرج فيها جميعا على مدار مسيرته التي فاقت 15 عاما.

فالخليوي بات ركيزة قوية في خط الدفاع للمنتخب السعودي أساسية منذ عام 1992 حتى عام 2002، وأسهم في التأهل لنهائيات كأس العالم 1994 و1998 وشارك في أولمبياد أتلانتا 1996 وحرمته الإصابة من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2002، وحقق مع الأخضر السعودي كأس آسيا 1996 وكأس الخليج الثانية عشرة وكأس العرب ،1998 وحصد مع الاتحاد أكثر من عشر بطولات أبرزها الثلاثية والرباعية، وانتقل لصفوف الفريق الأهلاوي عام 2003 ليلعب معه عامين قبل أن يعتزل مشواره الرياضي في نادي أحد من المدينة المنورة متجها لمجال التدريب ولكن المنية لم تمهله كثيرا.