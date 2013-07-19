يوفيتيتش ينتقل رسمياً إلى مانشستر سيتي

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي عن انتقال مهاجمه المونتينيجري ستيفان يوفيتيتش من صفوفه الى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وذلك في بيان على الموقع الرسمي للنادي الإيطالي.

وبلغت صفقة انتقال اللاعب 30 مليون يورو ليصبح بذلك يوفيتيتش رابع صفقة يبرمها السيتيزين برقم ضخم على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الفرق الكبري إذ تعاقد السيتيزن مع أربعة لاعبين بقيمة 100 مليون يورو وهم لاعب الوسط البرازيلي فيرناندينهو, والجناح الإسباني خيسوس نافاس, والمهاجم الإسباني الفارو نيجريدو المنتقل حديثا من فريق إشبيلية الإسباني بالإضافة الى المونتينيجري يوفيتيتش.

وجاء التعاقد مع يوفيتيتش لتعويض رحيل اللاعب الأرجنتيني كارلوس تيفيز المنتقل حديثا الى يوفنتوس الإيطالي, في نفس الوقت تخلى النادي الإيطالي عن نجمه يوفيتيتش بعد وصول المهاجم الألماني ماريو جوميز قادما من نادي بايرن ميونخ.

ويتعين على المدير الفني التشيلي مانويل بيليجريني خلق التوازن في تشكيلة السيتيزين المتخمة باللاعبين أصحاب المهارات العالية للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي للموسم المقبل أمثال دزيكو, اجويرو, نيجريدو, دافيد سيلفا, يوفيتيتش وخيسوس نافاس.