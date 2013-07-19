هدف رائع يعلن ولادة "نيمار جديد" في البرازيل

يبدو أن جماهير نادي سانتوس البرازيلي التي تألمّت كثيراً لرحيل نجم الفريق السابق نيمار دا سيلفا لبرشلونة الإسباني، وجدت سريعاً خليفته الذي سيملأ الفراغ الذي تركه اللاعب الشاب، ويتعلق الأمر بموهوب واعد لا يتجاوز عمره التاسعة عشرة فقط، ويدعى "نيلتون".

وخطف نيلتون الأضواء خلال الأيام الماضية بتسجيله ثلاثية لسانتوس في الدوري البرازيلي، كان آخرها اثنان في مرمى بورتوغيزا، ليصبح في غضون عدة أسابيع فقط حديث الصباح والمساء بالنسبة لجماهير ناديه، وللصحافة البرازيلية.

وقررت إدارة سانتوس تصعيد نيلتون للفريق الأول في أعقاب انتقال نيمار لبرشلونة، حيث يلعب في نفس المركز ويملك مهارات فنية مشابهة لتلك التي يمتلكها نجم برشلونة الجديد، كما أنه ارتدى القميص رقم "11" الذي بزغت فيه موهبة نيمار.

وسجل نيلتون أول أهدافه مع الفريق الأول في الجولة الرابعة من الدوري البرازيلي أمام كريسيوما بعد لحظات فقط من نزوله لأرض الملعب، قبل أن تنفجر موهبته في المباراة الأخيرة أمام بورتوغيزا.

وخلال تلك المباراة وقّع اللاعب الواعد على هدفين، جاء أحدهما بعد فاصل من المهارات الفنية الرائعة، إذ انطلق من الجبهة اليسرى وراوغ أحد المدافعين بنفس طريقة نيمار، ومن ثم صوّب الكرة بيسراه في المرمى، معلناً انطلاقته الفعلية مع الفريق، ومؤكداً أن مناجم البرازيل الكروية لا تنضب أبداً.