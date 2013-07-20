غوارديولا وبايرن ميونيخ.. وبدأت مرحلة الجد

قبل 20 يوماً من بداية موسم الدوري الألماني لكرة القدم، بدأت الأمور تدخل مرحلة الجد بالنسبة لبايرن ميونيخ ومدربه الجديد الإسباني جوسيب غوارديولا.

وسيواجه بطل البوندسليغا، بايرن ميونيخ غداً للمرة الأولى، أحد فرق الدوري الألماني، في لقاء على استاد بروسيا بارك بمدينة مونشنغلادباخ.

ستلوح أمام غوارديولا فرصة تطبيق استراتيجياته أمام هامبورغ، في الدور قبل النهائي لبطولة "تليكوم" الودية، التي قد تشهد أول مواجهة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في نهائي غداً الأحد، إذا ما تمكن فريق المدرب يورجن كلوب من الفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ.

ذلك اللقاء إذا ما حدث بين الفريقين الألمانيين، فسيكون أول تجربة قبل موعدهما الكبير في 27 تموز/يوليو الجاري، عندما يخوض البافاريون مع أبناء دورتموند لقاء كأس السوبر الألمانية.

وأكد توني كروس لاعب بايرن "أمامنا مرة أخرى مباراتان تجريبيتان هامتان، وبما أن الوضع كذلك فإننا نريد الفوز. دائماً الأمر كذلك".

في هذه المرة، قد يحظى غوارديولا بلاعبين مثل خافي مارتينيز ودانتي ولويس جوستافو، الذين تأخروا في الانضمام إلى تدريبات النادي بسبب مشاركتهم في بطولة كأس القارات.

كيف يبدو استعداد الفريق الجديد لغوارديولا؟ حتى الآن، نتائج المباريات الودية كانت موفقة: 4/صفر أمام هانزا روستوك، و6/صفر أمام سونينهوف جروساسباخ، و3/صفر أمام بريشيا الإيطالي، و13/صفر أمام بول بولانير.

كلها نتائج كبيرة، فيما لم تهتز شباك الفريق. ومع ذلك، يعي غوارديولا أن الأمور ستنتقل إلى مرحلة الجدية: "الآن نواجه منافسين أقوياء".

أحد هؤلاء المنافسين هو هامبورغ رغم سقوطه 2/9 أمام بايرن ميونيخ في 30 آذار/مارس الماضي بالعاصمة البافارية. وأكد الهولندي رافاييل فان دير فارت، قائد هامبورغ "هذه المرة سنقوم بالأمور على نحو أفضل".

يدور السؤال الآن حول من سيحظى بشرف حجز مكان في التشكيل الأساسي للمدير الفني السابق لبرشلونة، بعد آخر صفقة للنادي، والمتمثلة في الإسباني تياغو ألكانتارا، ومعرفة من سيكون الفريق الذي سيتمكن من إلحاق الهزيمة بالنادي الذي أحرز الثلاثية في الموسم الماضي (الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا).

وفي بايرن ميونيخ، يعي الجميع الحاجة إلى التسخين قبل البدء في تركيب كل العناصر معاً بصورة صحيحة تحت قيادة غوارديولا.

وأكد اللاعب جيردان شقيري "إننا بحاجة لمباريات من أجل إجادة ما نتدرب عليه يومياً"، الأمر الذي يجعلهم "متلهفين على تطبيق ما يرغب به المدرب في أسرع وقت ممكن".

وتبدو مطالب غوارديولا مرتفعة للغاية، لكن المدير الفني لبوروسيا مونشنغلادباخ، ماكس إيبرل، حاول التقليل من الأمر بقوله إن "بيب (غوارديولا) لا يريد أن يمشي بايرن ميونيخ على الماء أيضاً".

وأضاف "الآن لا بد من العمل وإظهار أن الثناء المقدم كان له ما يبرره"، في إشارة إلى المديح الذي انهال على المدرب منذ تقديمه كمدير فني جديد لبايرن ميونيخ خلفاً للألماني يوب هاينكس.