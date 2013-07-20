رئيس النصر: يحيى الشهري لن يعود إلى الاتفاق

أكد رئيس نادي النصر السعودي، الأمير فيصل بن تركي، أن اللاعب يحيى الشهري لاعب نصراوي ولن يعود إلى نادي الاتفاق، في إشارة إلى أنهم أنهوا مشكلة مستحقات ناديه السابق.

وكان رئيس الاتفاق عبدالعزيز الدوسري قد أكد يوم الأربعاء الماضي أن اللاعب يحيى الشهري سيعود للاتفاق في حال لم يسدّد النصر حصة النادي والبالغة 10 ملايين ريال في الموعد الجديد والذي كان يوم أول أمس.

وأشار رئيس النصر في حديث له بعد نهاية مباراة فريقه الودية أمام المنتخب الأولمبي السعودي التي انتهت بفوز النصر بهدف وحيد سجله المهاجم البرازيلي ايفرتون، إلى أنه لم يسبق أن وقع مع لاعب وعاد إلى ناديه، وقال: "لن يحدث ذلك أبداً.. شاهدنا يحيى الشهري بشعار النصر في المباراة الودية اليوم وسنشاهده في أول مباراة للفريق في الدوري".

وحول مفاوضات الأهلي للمهاجم المنتقل حديثاً للنصر ربيع سفياني، قال: "موضوع ربيع فكرة لم تكتمل بسبب أننا مازلنا في مفاوضات مع ناديه الفتح لشراء الفترة المتبقية من عقده وهي 5 أشهر، وإلى الآن لم تردّ إدارة الفتح على طلبنا.. وفي حال لم نصل لاتفاق فسيأتي لنا اللاعب وهو جاهز في يناير المقبل".

وأكد رئيس النصر أن قرار تأخير إقامة المعسكر الخارجي يعود إلى طلب المدرب أن يقام قبل بداية الدوري مباشرة إلى أن تكتمل لياقة اللاعبين.

ورفض رئيس النصر في ختام تصريحه الحديث عن انسحاب فريقه للصالات من بطولة العالم المقامة بالكويت، مؤكداً اكتفاءه بالبيان الصادر من الإدارة أمس.