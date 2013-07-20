راتب كافاني أعلى من راتب رئيس بلاده

أصبح اللاعب الأوروغواياني، ادينسون كافاني، خامس أغلى صفقة في العالم بعد انتقاله من نادي نابولي الإيطالي إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 64 مليون يورو، صفقة كافاني احتلت المركز الخامس بعد صفقة كاكا، زيدان، إبراهيموفيتش، وفي الأخير البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتطور سعر وراتب اللاعب مع تطور مستواه ابتداء من انطلاقته الحقيقية مع فريق دانوبيو الأوروغواياني إلى أن انتقل إلى فريق باليرمو الإيطالي مقابل 4,5 مليون يورو، وبعدها تمت إعارته إلى نادي نابولي قبل أن يقوم نابولي بشراء بطاقته كاملة بـ17 مليون يورو ليعيش ثلاثة أعوام بين جدران النادي الإيطالي قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان بـ64 مليون يورو، لتصبح صفقة انتقاله أغلى صفقة في الدوري الفرنسي، وتأتي بعد هذه الصفقة صفقة انتقال اللاعب الكولومبي فالكاو إلى موناكو الفرنسي، قادماً من اتليتكو مدريد الإسباني. راتب كافاني في أول مواسمه مع نادي نابولي وصل لـ2,2 مليون يورو قبل أن يرتفع ليصبح 4,5 مليون يورو في السنوات الأخيرة مع النادي الإيطالي، وحالياً قفز إلى 10 ملايين يورو مع الفريق الباريسي.

المثير في الأمر الآن هو أن راتب كافاني في الساعة يفوق راتب رئيس بلاده خوسيه موخيكا شهرياً في بلاد تعد الأفقر في أميركا اللاتينية بل وفي العالم كله.

خوسيه موخيكا يتقاضى 954 يورو شهرياً بحسب مجلة "فوربس" الأميركية، ويعد موخيكا أحد أفقر رؤساء العالم بحسب المجلة الأميركية، بينما يتقاضى كافاني 10 ملايين يورو سنوياً بواقع 883 ألف يورو شهرياً بواقع 1200 يورو في الساعة الواحدة فقط.

ومن المفارقات أيضاً أن باريس سان جيرمان أنفق 268 مليون يورو لجلب 10 لاعبين فقط من الدوري الإيطالي، وهم سيسوكو من يوفنتوس، ومينيز من روما، وسيريجو من باليرمو، وباستوري من باليرمو، وتياجو موتا من انتر ميلان، وإبراهيموفيتش وتياجو سيلفا من ميلان، وفيراتي من بيسكارا، ولافيتزي من نابولي، وكافاني من نابولي، وفي الأخير المنتقل حديثاً ماركينيوس من روما.