*عجبي,,,,على أحد أنديتنا والتي كانت في الأعوام السابقة في الصدارة ولم تستقر حتى الآن على مدرب للموسم الكروي القادم ( بدري عليك الهوى....)

*عجبي ,,,,على أحد لاعبي منتخبنا يخرج علينا في الإعلام يمدح لعبه ويسوق لنفسه ويمهد لانتقاله لناد آخر مع العلم إنه في الموسم المنصرم لم يقدم شيئا يذكر سواء مع ناديه أو المنتخب (ومسوي لعمره كل هل الضجة....)

*عجبي,,,,على أحد اتحاداتنا والتي تصرف الملايين من الريالات لإقامة البطولات الكبرى كل عام مع العلم عدم تحقيق فرقه ولاعبيه لإنجازات تذكر والتي تلبي بها طموحات جماهيره (إلى متى ياناس ....)

*عجبي ,,,,على بعض أنديتنا التي تتعاقد مع محترفين قبل التعاقد مع مدربيهم وبعد ذلك تطالبهم بالنتائج فمن المسؤول عن اختيارات المحترفين أهي الإدارة أم المدرب ( الموضوع شكله سلطه....)

*عجبي,,,,على أحد الاتحادات والذي أخفق مؤخراً وتوقع منه الجميع الاستقالة بعد سلسلة إخفاقاته ولكنه لازال يمارس عمله ليومنا هذا وحتى إشعار آخر ( لا حياة لمن تنادي....)

*عجبي,,,,على بعض أنديتنا التي تقيم معسكراتها الخارجية في دول مدربيهم وإلى اليوم لم أر تفسيراً لذلك الاختيار (لعيون المدرب تكرم مدينة....)

نقلاً عن "الشرق" القطرية

*عجبي,,,,على بعض وسائل الإعلام والأقلام التي تضخم بعض صفقات الانتقالات لبعض اللاعبين في دورينا, فهل هذه طريقة جديدة للسمسرة مع العلم أننا (عارفين البير وغطاه....)

آخر الكلام

مبروك عليكم الشهر وكل عام وأنتم بخير..........