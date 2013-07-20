مورينهو وريال مدريد يساندان "فيلانوفا" في مرضه

في لفتة إنسانية وأخلاقية رائعة، أصدر ريال مدريد بياناً عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أبدى فيه تعاطف مجلس إدارة النادي التام مع المدير الفني السابق لغريمه التقليدي، معرباً عن أمله في عودته شافياً معافى إلى أسرته.

وذكر البيان الذي نُشر أيضاً على صفحة الريال على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن أسرة النادي الملكي تُقدم دعمها الكامل للمدرب تيتو فيلانوفا، وعائلته، وأصدقائه، وناديه برشلونة، مع كامل الحب والمودة تجاهه.

وكان ريال مدريد قد أبدى تعاطفه قبل ذلك مع المدرب ذاته، حينما خضع لعملية جراحية من أجل استئصال ورم في الغدة اللعابية العام الماضي، كما كان "الميرنغى" قد آزر مع لاعب نادي برشلونة السابق الدولي الفرنسي إريك أبيدال في محنته مع المرض الذي ألم به.

ولم يكتفِ لاعبو ريال مدريد، بالرسالة التي أوردها الموقع الرسمي للنادي على لسانهم، فقد تضامن القائد الثاني لفريق "اللوس بلانكوس" الدولي الإسباني، سيرحيو راموس، مع فيلانوفا، وذلك من خلال صفحته الشخصية على "تويتر"، إذ كتب اللاعب على صفحته "أقدم كل ما لدي من دعم وتشجيع لفيلانوفا وأسرته".

كما عبّر الوافد الجديد إلى صفوف الريال، فرانسيسكو رومان ألكارون "إيسكو"، عن مؤازرته التامة لمدرب برشلونة السابق، حيث نشر على حسابه الشخصي في "تويتر" تغريدة كتب فيها: "حياة الإنسان أهم من أي شيء، فيلانوفا كل الدعم لك، ونحن معك".

وفي السياق ذاته، أعرب المدير الفني لنادي تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، عن دعمه الكامل لمدرب برشلونة، الذي يعاني من مرض السرطان، متمنياً له التغلب على المرض الذي أصابه.

وبعث المدير الفني السابق لنادي "ريال مدريد" برسالة دعم لـ"فيلانوفا" عبر الحساب الرسمي لناديه الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث نشر الحساب تغريدة كُتب فيها: "مورينهو والجهاز الفني واللاعبون في تشلسي، يرسلون الدعم الكامل لتيتو فيلانوفا، متمنين له الشفاء".

هذا، وأعرب عدد كبير من اللاعبين والمدربين من شتى أنحاء العالم عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمهم الكامل للمدرب الذي قاد فريقه العام الماضي للتتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم.