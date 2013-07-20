"ريكارد" يتصدر قائمة المرشحين لتدريب "برشلونة"

تصدر المدير الفني السابق للمنتخب السعودي لكرة القدم، الهولندي فرانك ريكارد، قائمة المرشحين لتولي مسؤولية تدريب نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية.

وتكهنت الصحيفة الكتالونية بهوية المدير الفني الجديد الذي سيقود "البلاوغرانا"، وذلك بعد أن أعلن رئيس نادي برشلونة، ساندرو روسيل، في مؤتمر صحافي، يوم أمس، عن تخلي مدرب الفريق، تيتو فيلانوفا، عن منصب المدير الفني للفريق الأول بالنادي، بعد تعرّضه لانتكاسة جديدة في صراعه مع مرض السرطان.

وذكرت الصحيفة المقربة من أسوار ملعب "كامب نو" أن نائب رئيس النادي الكتالوني، جوزيب ماريا بارتوميو، والمدير الرياضي أندوني زوبيزاريتا، سيعلنان عن اسم المدرب الجديد لفريق "برشلونة" خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتة إلى أن مجلس الإدارة بالنادي قد استقر على مجموعة من الأسماء لتعويض رحيل "فيلانوفا"، وقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أن إدارة "برشلونة" قد طرحت مجموعة من الأسماء لخلافة "تيتو"، مؤكدة أن المدير الفني السابق للمنتخب السعودي الأول، الهولندي فرانك ريكارد، مرشح بقوة لتولي الإشراف الفني على فريق برشلونة، خلفاً لـ"فيلانوفا"، إلى جانب المدير الفني السابق لنادي أتلتيك بيلباو الإسباني، الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، ومدرب نادي بايرن ميونخ السابق، الألماني يوب هاينكس، ولاعب الفريق السابق، لويس كاريراس، فضلاً عن الأرجنتيني تاتا مارتينو.

ورجحت الصحيفة الكتالونية كفة الأسماء السابقة لتولي تدريب "البلاوغرانا"، لا سيما في ظل عدم ارتباطها بأي نادٍ آخر في الوقت الراهن، بعكس مدربين آخرين مرشحين لنفس المهمة، مثل مدرب "سيلتا فيغو" الجديد، لويس إنريكي، ومواطنه إيرنيستو فالفيردي المنضم حديثاً إلى "بيلباو"، وذلك على الصعيد المحلي.

وفي حال لم يتم التعاقد مع أحد الأسماء السابقة، فإن "البارسا" سيضطر للبحث عن مدربه الجديد في الملاعب الإنجليزية، حيث يأتي على رأس الأسماء المرشحة لتدريب الفريق، مدرب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، البرتغالي "أندريه فيلاس بواس"، ومدرب نادي سوانزي سيتي، الدنماركي مايكل لاودروب، فضلاً عن المدرب السابق لفريق الشباب بالنادي الكتالوني، والمدير الفني الحالي لفريق برايتون الإنجليزي، أوسكار غارسيا.

هذا وشملت قائمة المرشحين لخلافة "فيلانوفا" أربعة أسماء هولندية، فإضافة إلى "ريكارد"، شهدت القائمة تواجد ثلاثي "البارسا" السابق، مدرب فينورد الهولندي، رونالد كومان، ومواطنه مدرب أياكس أمستردام، فرانك دي بوير، فضلاً عن فيليب كوكو الذي استلم مؤخراً الإشراف على تدريب فريق بي إس في أيندهوفن في بلاده.

وبدا لافتاً من الأسماء التي طرحتها الصحيفة أن الغالبية العظمى من تلك الأسماء هم من اللاعبين- المدربين الذين تتلمذوا على يد المدير الفني السابق لنادي برشلونة، يوهان كرويف، حيث قدّم "الطائر الهولندي" للعالم بأسره مدربين تركوا وسيتركون تأثيرهم بالطبع على فرقهم، وذلك عن طريق خلق فلسفة موحدة استخدمها اللاعبون في مسيرتهم ثم أخذوا منها الكثير عند تحولهم إلى مدربين.