الخميس: "الداخلية" اعتمدت وظيفة "لاعب"

كشف أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد الخميس عن تلقي الاتحاد موافقة وزارة الداخلية باعتماد وظيفة لاعب كرة قدم محترف للاعبين السعوديين ضمن وظائف الدولة.

وقال الخميس لـ"العربية.نت":" صحيح. تلقينا ذلك.. كل لاعب محترف ستكون مهنته الرسمية (لاعب محترف) والآن نحن ووكالة الأحوال المدنية بالداخلية في اجتماعات مجدولة لبحث ذلك".

وأضاف: "نحاول الوصول لآلية مناسبة معهم لنعلن ذلك بشكل رسمي.. ونسعى أيضا أن تكون لدينا في الاتحاد السعودي آلية وصول والحق في تغيير مهنة كل لاعب من هاوي لمحترف والعكس في حال خرج من ذلك.. الحقيقة نشكر الأخوة في الأحوال المدنية على تعاونهم المثالي".

فترة التدشين

وعن المدة المتوقعة قال "الخميس": "نحن مقبلون على إجازة، ولكن المدة المتوقعة شهر أو ربما أكثر قليلا لنعلن ذلك رسميا.. ربما في النصف الثاني من شوال المقبل".

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية قد نلقت عمن وصفتها بـ"مصادر" قولها "إن اعتماد الموافقة سيكون بدءا من الموسم المقبل، على أن تتضمن المهنة الجديدة كافة المميزات التي تخص الموظف الحكومي، مبيّنة أن مدة عمر اللاعب في هذه الوظيفة الحكومية قصيرة تبدأ من سن الـ 18 وتنتهي بالـ40 عاما". كاشفة عن أن 20 بندا تضمن كيفية الجوانب المالية المتعلقة به، والتأمين على اللاعب وسن التقاعد وكافة البنود.

ضمان الامتيازات

من جهته، صرح رئيس لجنة الاحتراف السعودي عبدالله البرقان بأن الاتحاد السعودي يسعي منذ عدة سنوات ليتم الاعتراف باللاعب السعودي ضمن وظائف الدولة، حيث يعاني اللاعب من عدم وجود امتيازات أخرى، وقال: "تمت الموافقة على تطبيق مهنة لاعب كرة قدم محترف من العام المقبل". مشيرا إلى أن اللاعب يبقي مسجلا بنفس المهنة إلى آخر عقد احترافي يتم توقيعه، وبذلك يصبح اللاعب مسجلا فى معلومات الداخلية تحت بند لاعب كرة قدم محترف".

من جانبه، أكد عدنان المعيبد المتحدث الرسمي في الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه سبق تواصلهم في وقت سابق مع وزارة العمل بشأن إدراج وظيفة "محترف رياضي" للاعبين، مؤكدا أن ذلك "رغبة من الاتحاد في حصول اللاعب على كامل مستحقاته ومعاملته كسائر الموظفين الذين يستفيدون من خدمات التأمينات الاجتماعية في ظل ارتباطهم بعقود رسمية مع الأندية التي يشرف عليها الاتحاد السعودي كجهة رسمية".

بين "العمل" و"الرئاسة"

ونقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية عن حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل قوله: "مسمى وظيفة رياضي محترف ليست حديثة، وهي موجودة سابقاً في مسميات الوظائف المعترف بها من قبل الوزارة، إلا أن ما أخر العمل بها وجود استثناء للأندية من أنظمة العمل".

فيما علق "المعيبد": "وزارة العمل تطبق أنظمتها على الأندية حتى وإن لم تكن تعترف بذلك، خصوصا وأن الأندية تضررت من برنامج (نطاقات) المعمول به في وزارة العمل".

وأضاف: "الاتحاد يسعى في الوقت الراهن إلى تحويل الإداريين من هواة إلى محترفين. هيئة رابطة المحترفين وضعت ضوابط للاستفادة من المختصين في الإدارة الرياضية وجلبت العديد من الخريجين المؤهلين".