"الغموض" يحيط بمستقبل القحطاني مع الهلال

تضاربت الأنباء حول مغادرة قائد فريق الهلال الكروي ياسر القحطاني أسوار ناديه خلال الأيام الماضية.. البعض منها ربط القحطاني بالشباب والآخر أكد انتقاله للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وحاول البعض ربط الأنباء المتكررة حول مغادرة القحطاني للهلال بسوء علاقته بمدربه سامي الجابر وعدم خوضه أي لقاء ودي في معسكر الفريق الماضي بالنمسا.

"العربية.نت" بدورها سعت لإيضاح الأمور، وبدأت بالتوجه لوكيل أعماله تركي المقيرن والذي رد بتحفظ على موضوعه بقوله "عقد اللاعب مازال ساري المفعول، ومن يستطيع الإجابه على هذا السؤال هي إدارة النادي فقط"، مؤكداً في الوقت نفسه بأنهم لم يتلقوا أي عرض لتجديد عقد اللاعب الذي سينتهي في الموسم المقبل.

فيما ذكر مصدر شبابي مسؤول بأن إدارة الشباب لم تفكر في استقطاب القحطاني للفريق نهائياً، خصوصاً بعد انتداب نايف هزازي من نادي الاتحاد وتواجد مهند عسيري ضمن صفوف الفريق، وأكد بأن مطالبات الهلال المادية حول انتقال القحطاني قد تكون عائقا أمام جميع الفرق السعودية.

على الجانب الأهلاوي تمسكت إدارة الفريق بمطالبها حول انتقال ياسر القحطاني للفريق، حيث قدمت عرضا شفهياً أولاً للاعب خلال معسكر الفريق في النمسا قوبل بالرفض من قبل اللاعب وإدارة الفريق ومدربه سامي الجابر، وخلال اليومين الماضيين قام مسؤول أهلاوي بتكرار الطلب بعد استبعاد المهاجمين عيسى المحياني وبدر الخميس عن الفريق، وتؤكد مصادر "العربية.نت" بأن المدرب سامي الجابر رفض تماماً فكرة انتقال القحطاني عن الهلال وشدد على حاجته له خلال الموسم المقبل.

فيما لم يتجاوب مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال عبدالكريم الجاسر مع اتصالات "العربية.نت" للرد الرسمي حول موضوع القحطاني.

وبهذا يتأكد رسمياً بأن ياسر القحطاني سيبقى لاعباً هلالياً "حتى إشعار آخر"، وقد يشهد منتصف الموسم تطورات أكثر حول الموضوع سواء بتجديد عقد اللاعب أو الاستغناء عنه وبيع عقده في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.