جماهير نابولي "تهين" لاعباً فكر في الانتقال إلى يوفنتوس

تصاعدت حدة التوتر في العلاقة بين اللاعب الكولومبي زونيجا، لاعب نابولي، وجماهير فريقه الإيطالي في الفترة الأخيرة بعد أن ربطته تقارير إيطالية بالانتقال إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

ورفض زونيجا، صاحب الـ27 عاماً، تجديد عقده الذي يمتد لصيف 2014 مع نادي نابولي, إذ يرغب اللاعب في الانتقال مجاناً إلى بطل الدوري الإيطالي يوفنتوس دون الرجوع لناديه, الأمر الذي جعل مسيّري النادي يفكّرون في الدخول مع يوفنتوس في مفاوضات لانتقال اللاعب الشهر الحالي ليتسنى للنادي الحصول على أموال من الصفقة بدلاً من أن يذهب اللاعب الصيف المقبل بالمجان.

وتعرض زونيجا إلى وابل من الشتائم والإساءات من جماهير نابولي خلال تدريبات الفريق الاستعدادية للموسم المقبل, ووصفته بعبارة "يوفنتيني قذر".