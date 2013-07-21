حرامية.. ليش لا..!!؟؟

يتعامل غالبية المنتمين للوسط الرياضي مع قوالبه بشيء من الانفتاح غير القابل لنزع ثوابت اجتماعية بحتة وليست علمية أو متكيفة مع الواقع الجديد وهي معادلة أقرب ماتكون للعقدة لكنها واقعية..!!

* فمثلا لايمكن التدقيق في الممارسات المشبوهة ماليا داخل الاندية او الاتحادات الرياضية وادراجها كفساد يستخدمه (حرامية) المال العام والخاص فمثل ذلك يعتبر عيبا أو لنقل غير متداول وغير معتاد أو نضعه في خانة .. يارجال تراها رياضة..!!

* المؤسسة الرياضية في السعودية لاتعير الحسابات المالية الرياضية داخل الاتحادات والاندية اي اهتمام وكأنها تقول : اللي يبغى يشيل فاالطريق سالك!!

* أحد الأندية لم يسلم صندوقه المالي رسميا منذ خمسة عشر عاما وتم استبداله بصندوق آخر رغم أن لجنة رسمية من رعاية الشباب حضرت للتحقيق لكنها خرجت بتقرير : الله يستر علينا وعليكم..!!

* في الاتحادات الرياضية التابعة للجنة الاولمبية مصائب مالية واسراف وتبذير لايصدق ..!!

* يقول لي من اثق به وكان عضوا بإحدى الاتحادات الشهيرة : سافرت كرئيس لوفد المنتخب الأول وكان استعدادنا لبطولة عربية في روسيا ومن روسيا اتجهنا للبطولة وقد تبقى معي مبلغ يصل لتسعين ألف ريال وعند أول اجتماع احضرت ما يثبت ادخاله بحساب الاتحاد والمصيبة أن أحد مسؤلي الاتحاد وبخني لعدم صرف المبلغ بأي شيء واحضار فواتير..!!

* الحكاية قديمة لكنها تكشف الجانب الخطير من ممارسات حرامية الرياضة السعودية ..!!

*في الأندية لابد أن يتسلل لعقلك الشك وتنطلق لمعرفة الحقيقة وأنت تنظر لتعاقدات مليونية لاتعرف حقيقتها ..!!

* رئيس النادي يتعاقد مع لاعبين ربما بعضهم منتهي الصلاحية ويغمر ناديه بالديون .. لا يخامركم الشك بأن العملية ربما تكون مدروسة لسرقة النادي وأمواله..؟؟

* مشكلتنا العفوية والثقة والعمل بمبدأ.. لا مايصير..!!

* نعم يصير ونص.. المسألة فاقت المعقول لاعبين أجانب يحضرون بعشرات الملايين ولاعبين مستهلكين محليين يتم شراؤهم بالملايين .. ماذا نسمي ذلك .. غسيل أموال .. غباء .. أم خطة للسرقة؟؟

* ماذا تسمون الملايين التي هطلت على من يسمون وكلاء اللاعبين والغريب أن أكثرها عبر صفقات تم اكتشاف انها فاشلة؟؟

* المؤسسة الرياضية مطالبة بوضع حد نظامي والتحقق مما يجري داخل الوسط الرياضي فالإفلاس الذي تعاني منه اللجنة الاولمبية راجع للهدر المالي والفواتير المبالغ فيها والتي لاتخضع لرقابة وحساب .. من يسمون المحاسبين فهل يحتاجون لمن يحاسبهم ..!!

* لا أدعي على أحد .. ولا ادخل في ذمة أحد .. لكن من حقي أن ألقي حجرا في بحر الغموض المالي الراكد لعل ذلك يكون سببا في فتح الرقيب والمسؤول لعينيه قبل ان يصبح الوسط الرياضي مهرجان مزايين بسروايل مزكرشة..!!

نقلاً عن"الجزيرة "السعودية