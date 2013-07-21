دعوات لطرد لاعب جزائري من ألمانيا بسبب حمله "سلاحاً"

أثارت صورة ظهر فيها المهاجم الجزائري محمد أمين عودية المُنتقل حديثاً لنادي دينامو دريسدن الألماني، وهو يحمل مسدساً، الكثير من الجدل في ألمانيا، وطالبت العديد من وسائل الإعلام بفسخ عقد اللاعب، الذي أقر بصحة الصورة، واستغرب كل الضجة المثارة حول الموضوع.

وأبرزت مجلة "بيلد" واسعة الانتشار في ألمانيا قضية اللاعب الجزائري، وقالت إن عودية أثار جدلاً واسعاً في ألمانيا رغم أنه لم يصل إلى البلاد بعد ولم يلتحق حتى الآن بتدريبات فريقه الجديد، وذلك بعد انتشار صورته حاملاً المسدس.

وذكرت المجلة أن بعض مشجعي النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية طالبوا إدارة النادي بفسخ عقد اللاعب بشكل فوري، مشيرة إلى أن مسؤولي دينامو دريسدن ينتظرون وصول اللاعب من أجل الاستفسار منه عن حقيقة الصورة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي اهتماماً غريباً من المشجعين الألمان بصورة عودية، وسط دعوات لإنهاء عقده بسبب الصورة التي تعطي انطباعاً غير مريح عن اللاعب بحسب البعض، فيما رأى آخرون أن الأمر لا يستدعي كل هذا الاهتمام بالموضوع.

وبدوره تحدث عودية لوكالة الأنباء الألمانية مؤكداً أن الصورة لا تستحق كل تلك الضجة، مبدياً استغرابه من نشر الصورة في هذا التوقيت بالذات، ومن يكون وراء ذلك، وأوضح أن المخاوف التي صاحبتها غير مبررة إطلاقاً؛ لأنه لاعب يشهد له من يعرفه بأخلاقه الحسنة والتزامه.

وأضاف: "الصورة لي عندما كنت ألعب لنادي الزمالك المصري وتزامنت مع بدايات الثورة المصرية، كنت بمنزل في القاهرة بمعية بعض اللاعبين، وصراحة لا أفهم لماذا ركزوا على شخصي فقط، فهل أرادوا إظهاري على غير حقيقتي؟".