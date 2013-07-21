مانشستر يونايتد يتقدم بعرض جديد لـ"فابريغاس"

تقدم مانشستر يونايتد الإنجليزي بعرض جديد لضم لاعب وسط برشلونة الإسباني سيسك فابريغاس، وذلك بحسب ما ذكر موقع "سكاي سبورتس" السبت.

ويأتي العرض الجديد المقدر بحوالي 35 مليون يورو، إضافة إلى المكافآت رغم تأكيد نائب رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو، الجمعة، أن لاعب وسط النادي الكاتالوني ليس للبيع ولن يترك "كامب نو" هذا الصيف.

وكانت وسائل الإعلام البريطانية والإسبانية على حد سواء، ذكرت أن مانشستر يونايتد تقدم بعرض قدره 30 مليون يورو لبرشلونة لكي يتخلى عن فابريغاس، وذلك بعد أن فشل "الشياطين الحمر" في الحصول على لاعب "بلاوغرانا" الأخر تياغو ألكانتارا المنتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني.

ويبدو أن الأخبار التي ذكرتها وسائل الإعلام كانت صحيحة، لأن مدرب يونايتد الجديد الأسكتلندي ديفيد مويز أعرب الجمعة عن أمله بسماع أخبار جيدة حول صفقة التعاقد مع اللاعب الإسباني الذي ترك إنجلترا وأرسنال عام 2011 للعودة إلى فريق بداياته.

وترك المدير التنفيذي ليونايتد، اد وودوورد، الفريق الذي يقوم بجولة آسيوية-أسترالية وعاد الأربعاء إلى القارة العجوز لكي يتولى "مسألة عاجلة" تتعلق بتعزيز صفوف بطل الدوري الممتاز، وقد رجحت وسائل الإعلام أن يكون فابريغاس اللاعب المعني بهذا الموضوع.

لكن نائب رئيس النادي الكاتالوني أقفل الباب على يونايتد حين قال لموقع "سبورت" الإسباني الجمعة: "بإمكاننا أن نطمئنكم بأننا لن نستمع إلى أي عرض بشأن سيسك. المسألة غير واردة بتاتاً. سيسك ليس مطروحاً للانتقال (إلى أي فريق آخر)".

ويبدو أن يونايتد جند بعضاً من لاعبيه لتشجيع فابريغاس على الانتقال إلى "اولدترافورد"، وبينهم مواطنه الحارس دافيد دي خيا الذي قال في حديث لصحيفة "دايلي مايل": "إنه لاعب رائع، مهاري جداً، يعلم كيفية تحقيق الانتصارات، وأنت دائماً ما تريد لاعبين من طرازه في فريقك".

أما الهداف الهولندي روبن فان بيرسي الذي لعب إلى جانب فابريغاس في أرسنال، فقال بدوره: "بالطبع إنه لاعب رائع"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لم يتحدث إلى زميله السابق، فيما أكد مويز أمام وسائل الإعلام بعد الفوز الودي الذي حققه فريقه السبت على نجوم الدوري الأسترالي (5-1): "ليس هناك أي أخبار جديدة، وبالتالي لا يمكنني تزويدكم بأي شيء إن كان سلبياً أو إيجابياً".

ومن المتوقع أن يرفض برشلونة عرض يونايتد، خصوصاً بعد أن خسر جهود الكانتارا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي لمصلحة بايرن، بطل ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، كما أن هناك مشكلة أخرى تفرض نفسها وتتمثل بأن أرسنال يملك حق رفض أي انتقال للاعب البالغ من العمر 26 عاماً إلى فريق انجليزي كجزء من صفقة عودته إلى "كامب نو".

كما أن فابريغاس نفسه أكد مؤخراً أنه سعيد في برشلونة الذي توج معه بلقب الدوري المحلي الموسم الماضي، والكأس المحلية في الذي سبقه، وكأس السوبر المحلية وكأس السوبر الاوروبية وكأس العالم للأندية عام 2011.

وأشار فابريغاس إلى أنه عازم على تحقيق النجاح المرجو من عودته إلى فريق بداياته، مضيفاً "قدمت الكثير لكي أصل إلى حيث أنا حالياً، وأنا لا أفكر بانهدار كل ذلك من أجل لا شيء".