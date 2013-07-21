مدافع "غاضب" يصوّب "رأس" زميله بدل الكرة

نال مقطع فيديو يُظهر مدافعاً متهوراً يصوّب رأس زميله بدلاً من الكرة خلال مباراة ودية جرت مؤخراً، اهتماماً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وحظي بنسبة مشاهدات عالية على موقع "يوتيوب"، بعد مضي ثلاثة أيام على وقوع الحادث.

وكاد المدافع الأيرلندي آلان شيهان، الذي يلعب لنادي نوتس كاونتي الإنجليزي، يتسبب بوفاة زميله وحارس مرمى الفريق، البولندي باروش بيالكويسكي، أو ربما تعرضه لإصابات خطيرة، حينما صوّب رأسه إثر تلقي مرماه لهدف خلال مباراة الفريق أمام غلطة سراي التركي، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

شيهان بدا غاضباً بعد أن نجح المهاجم التركي إيدين يلماز في تسجيل الهدف الأول وهدف التعادل لفريقه في مرمى نوتس كاونتي، وحاول تصويب الكرة العائدة من الشباك، بيد أنه وبدلاً من ذلك صوّب رأس الحارس الذي انهار من قوة الضربة واحتاج لوقت طويل لتلقي العلاج.

وأظهرت الفحوص الطبية التي أجريت لبيالكويسكي بعد المباراة أنه لا يعاني من أي مضاعفات بسبب الركلة القوية التي تلقاها، لتُكتب له حياة جديدة بعد تصرف متهور وربما غير مسبوق من زميله.