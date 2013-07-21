مورينهو لـ"تيري": أثبت نفسك لكي تبقى في تشلسي

حذر المدير الفني لتشلسي الإنجليزي جوزيه مورينهو قائد فريقه جون تيري من أنه ليس مؤكدا أن يحظى بمكانة في التشكيلة الأساسية للفريق، لكنه أكد على أن العلاقة الشخصية خارج الملعب ستبقى على حالها.

ونقلت صحيفة "الصن" الإنجليزية عن مورينهو مطالبته لتيري بضرورة أن يثبت إمكانياته وقدراته لكي يحظى بموقع في التشكيلة الأساسية للفريق اللندني.

وكشف مورينهو عن أنه تحدث لتيري وشرح له الأمر، مطالبا إياه بضرورة إثبات نفسه وعدم إدخال العلاقة الشخصية فيما يدور داخل الملعب.

وأضاف أنه لن يستطيع تفضيل أي لاعب على آخر، لذلك يتوجب على تيري العمل بجهد أكبر وتحسين لياقته البدنية وعدم التعرض لأي إصابات لاستمرار مسيرته مع الفريق.

وأشار المدير الفني لتشلسي إلى أنه يثق بشكل كامل في تيري، لكنه لا يمكنه منحه أي ضمانات حول مستقبله مع الفريق واصفا إياه بأنه غير آمن.

وأكمل بأنه يتوجب على تيري إثبات نفسه مثل أي لاعب آخر لكي يحافظ على آماله وحظوظه مع الفريق.

يذكر أن مورينهو عرف عنه بأنه كثيرا ما ينقلب على اللاعبين القدامى والكبار في أي فريق يشرف على تدريبه، والدليل على ذلك ما حدث مع قائد ريال مدريد ايكر كاسياس، ومن قبله مدافع المنتخب الإيطالي وانتر ميلان ماتيرازي.