مورينهو يفرض قوانين صارمة على لاعبي تشلسي

وضع المدير الفني لتشلسي الإنجليزي، جوزيه مورينهو، عدة قوانين سوف يطبقها على لاعبي فريقه في الموسم المقبل، فيما يخص التدريبات والمباريات والالتزام بشأنها.

ونقلت صحيفة "الميرور" الإنجليزية أن مورينهو وضع عامل الوقت كواحدة من أولويات قوانينه، محذراً لاعبيه بضرورة الالتزام به، وأنه لن يسامح أي لاعب يتأخر بغض النظر عن شخصية ووضعية هذا اللاعب أو ذاك.

وأكد مورينهو أن هذه القوانين على الجميع، موضحاً أن لاعبي الفريق القدامى كالقائد جون تيري، والحارس بيتر تشيك، وفرانك لامبارد، وأشلي كول لن يتم استثناؤهم من هذه القوانين.

وهدد المدير الفني لتشلسي هؤلاء اللاعبين من أن العقوبات سوف تطالهم إذا لم يلتزموا بهذه القوانين التي ستطبق على اللاعبين كافة.

وبموازاة تلك القوانين، وعد مورينهو بتخفيف الملل وقواعد التدريب التي وضعها سلفه الإسباني بينتيز والذي لا يحظى بأي شعبية لدى اللاعبين وجماهير تشلسي.

وراح مورينهو إلى أبعد من ذلك، حين أكد أن أي لاعب سوف يتأخر عن الموعد المحدد سوف يتم تركه وعدم انتظاره، مشيراً إلى أنه سوف يأمر بإقلاع الطائرة حال وجود مباريات خارجية ولو بمقاعد خالية، في إشارة منه لضرورة الالتزام.

ورفع مورينهو قاعدة واحدة تكون شاملة للجميع، وهي ألا يمكن أن يكون أحد متأخراً.

وكان مورينهو قد بدأ سلسلة من الاجتماعات وجهاً لوجه مع اللاعبين للتعرف إلى أهدافهم الشخصية للموسم المقبل، قبل أن يملي عليه.

وعُرف عن مورينهو وضعه لقوانين صارمة على أي فريق يشرف على تدريبه، تتمثل في الالتزام بالمباريات والتدريبات، وبعض الأمور الشخصية الحياتيه التي تخص اللاعبين أيضاً.