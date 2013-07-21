هاينكس: "كلابي" أهم من تدريب برشلونة

استبعد المدرب الألماني يوب هاينكيس الذي قاد بايرن ميونيخ الى ثلاثية تاريخية الموسم الماضي (الدوري والكأس المحليان ومسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم)، استئناف عمله التدريبي واضعاً حداً للشائعات التي رشحته لقيادة برشلونة الاسباني.

وقال هاينكيس الذي اعتزل التدريب عقب إنجازه مع الفريق البافاري، في تصريح لقناة "سكاي سبورتس نيوز" الألمانية: "أعتقد بأنه من المستحيل بالنسبة اليّ استلام مهام تدريب فريق جديد بعدما حققته وعشته مع بايرن ميونيخ".

وأضاف هاينكيس (68 عاماً): "أنا مشغول في الوقت الحالي، لدي هواياتي وأمارس الرياضة وأهتم بكلابي وحديقتي الكبيرة".

وأوردت وسائل الإعلام الإسبانية اسم هاينكيس ضمن لائحة المدربين المرشحين لاستلام الإدارة الفنية لبرشلونة بعد إعلان الأخير أول من أمس الجمعة رحيل مدربه الحالي تيتو فيلانوفا بسبب مرضه (تجدد الورم السرطاني في الغدة اللعابية).

ويعرف هاينكيس الذي انتهى عقده مع بايرن ميونيخ في 30 حزيران/يونيو الماضي وخلفه مدرب برشلونة السابق جوزيب غوارديولا، كرة القدم الإسبانية جيداً، حيث درّب اتلتيك بلباو (1992-1994 و2001-2003) ونيتيريفي (1995-1997) وريال مدريد (1997-1998).

وأعرب برشلونة عن أمله في إعلان اسم مدربه الجديد في الأيام القليلة المقبلة.

ومن بين الأسماء التي رشحتها وسائل الإعلام الإسبانية لاعب الفريق الكاتالوني السابق لويس انريكه والأرجنتيني جيراردو مارتينو.