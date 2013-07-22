أبيدال يعود لبرشلونة بشكل مفاجئ

زار اللاعب الفرنسي إيريك أبيدال، الاثنين، تدريبات فريقه السابق برشلونة الإسباني.

ويلعب أبيدال حالياً ضمن صفوف موناكو الفرنسي الذي انضم إليه هذا الصيف بعد 6 سنوات في صفوف برشلونة. وحضر أبيدال تدريبات الفريق بشكل مفاجئ، وذلك على ملاعب "المدينة الرياضية في سان خوان ديسبي"، وصافح زملاءه السابقين.

ولم يجدد برشلونة عقد اللاعب الذي أجرى عملية جراحية لزراعة كبد قبل عام واحد، ليقرر أبيدال الرحيل إلى فريقه القديم موناكو.

واستأنف برشلونة تدريباته اليوم للمرة الأولى منذ الإعلان عن استقالة مديره الفني تيتو فيلانوفا الجمعة الماضي بسبب تجدّد معاناته من مرض السرطان.

ويحدد النادي الكاتالوني خلال الساعات القليلة المقبلة اسم المدرب الذي يخلف فيلانوفا في تدريب الفريق، بينما قاد المدربان المساعدان خوردي رورا وخوان فرانسيسك فيرير تدريبات الفريق اليوم والتي شهدت مشاركة 12 لاعباً فقط من الفريق الأول و11 من الفريق الثاني بالنادي.

وتنطلق فعاليات الموسم الجديد في إسبانيا بعد أقل من شهر، ما دفع مسؤولي النادي للإسراع في الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق.