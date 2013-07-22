أراد "الاستعراض".. فتسبب بـ"كارثة" على فريقه

ارتكب حارس مرمى فريق كولن الألماني، تيمو هورن، هفوة لا تُغتفر خلال مباراة فريقه أمام دينامو دريسدين، ضمن الجولة الأولى لدوري الدرجة الثانية الألماني، حينما حاول استعراض مهاراته داخل منطقة الجزاء، فكانت النتيجة هدفاً قاتلاً للفريق المنافس.

ولم يُحسن هورن التعامل مع الكرة حينما أرجعها له أحد مدافعيه، وفقد السيطرة عليها، قبل أن يبدأ بمراوغة لاعب دريسدين برفع الكرة من فوقه على طريقة المهاجمين الموهوبين، لكن الأخير تمكّن من مضايقته وتحويل مسار الكرة لزميله الذي صوّبها في الشباك

ومنح هذا الهدف التعادل لدريسدين قبل نحو 10 دقائق من صافرة نهاية اللقاء، ليتسبب الحارس البالغ من العمر 20 عاماً بفقدان فريقه لنقطتين كانتا قريبتين جداً منه، وسط انتقادات حادة وجّهت له من بعض وسائل الإعلام الألمانية، وكذلك من جماهير فريقه.