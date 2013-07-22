أين الـ 800 مليون جنيه

بداية نبارك لوزير الرياضة طاهر ابوزيد علي توليه وزارة مثقلة بالمشاكل التي ورثها ومطلوب منه ان يضع لها حلولا جذرية وسريعة‏,‏

ونبارك للمهندس خالد عبدالعزيز عودته لوزارة الشباب التي تولاها وبها800 مليون جنيه حولها الوزير السابق اسامه ياسين من الصندوق الاهلي لوزارة الرياضة لحساب وزارة الشباب! نأمل من الوزير خالد ان يقول للشعب اين ذهبت هذه الاموال, وهل انفقت لخدمة مراكز الشباب التي كان يتدرب بها شباب الاخوان ام لا.. من فضلكم قولوا للشعب الحقائق وارفعوا الحرج عنكم!

نتمني ان يهدأ رئيس واعضاء اللجنة الاوليمبية بعد ابعاد من تسبب في لائحة المشاكل, وان تكف الاقلام التي تكتب لصالح اللجنة الاوليمبية عن اثارة الرأي العام ضد الوزير واللجنة الاوليمبية!

اتحاد الطائرة فاحت روائح مخالفاته ووصلت للاتحاد الدولي فهدد بغرامات مالية علي مصر وايقافها عامين عن النشاط الدولي لقد علمت ان حملة تمرد ستنظم30 الجاري وقفة لسحب الثقة من الاتحاد, فهل نترك المشاكل دون حلول ام حان وقت المصالحة والمصارحة في رمضان.

اقدم التهنئة لاتحاد الغوص والانقاذ برئاسة سامح الشاذلي الذي وضع مصر علي خريطة العالم, واصبح لدينا أبطال احتلوا المراكز الاولي في سباحة الزعانف. مبروك والي المزيد من الانجازات.

لقاء القمة بين الزمالك والاهلي سيقام بالجونة بعد48 ساعه فقط.. اجعلوه بداية لجذب السياحة الرياضية والخدمية, ولا تعكروا صفوه خدمة لمصرنا الحبيبة.. كلامي موجه للألتراس وغيره!

بدأت حملات الاستغناءات عن المدربين عقب اعلان الغاء دوري الكرة, اغلب الاندية وضعت سقفا للاعبين والمدربين الا الزمالك الذي يتبع سياسة اطبطب وادلع للاعبين والدليل بقاء جعفر.

نقلاً عن "الأهرام" المصرية

قد تلجأ الاندية التي تستعد للانتخابات للقضاء ان صدرت لائحة جديدة لا تناسب رغبتها!