الاتفاق السعودي يضم الروماني غريغوري والبرازيلي موريس

وقع رئيس نادي الاتفاق، عبدالعزيز الدوسري، رسمياً مع الروماني نيكولاي غريغوري لمدة موسمين لاعب راييد بوخارست الروماني, وسيلتحق غريغوري بمعسكر الفريق الذي سيقام بالشارقة.

ومن جانبه وصل إلى مدينة الدمام السعودية مدافع نادي باهيا البرازيلي داني موريس للالتحاق بتدريبات ناديه السعودي الجديد الاتفاق الذي وقع له عقداً لمدة عام واحد لدعم خط دفاع الفريق بعد رحيل مواطنه كارلوس سانتوس بعدما خاض تجربة احترافية ناجحة لمدة عامين مع الفريق.

وينتظر أن يخضع موريس للفحوص الطبية غداً للتأكد من سلامته قبل توقيع العقد النهائي وبدء رحلته الاحترافية الجديدة.

وتأمل جماهير الاتفاق في نجاح لاعبها الجديد الذي من المقرر أن يمثل الفريق للمرة الأولى في بطولة نادي الشارقة الإماراتي الودية التي تقام من 25 يوليو حتى 31 من نفس الشهر، بمشاركة الاتفاق والشارقة وكاظمة الكويتي والسويق العُماني بنظام دوري من دور واحد.

