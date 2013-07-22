الشهري يرفض أتليتكو مدريد ويعود للأهلي

عاد مهاجم الأهلي السعودي صالح الشهري إلى جدة والتحق من جديد بتدريبات فريق الأهلي الاستعدادية للموسم الرياضي المقبل، بعد أن رفض النادي الأهلي العرض الاحترافي المقدم لإعارة أو شراء اللاعب الشهري من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بسبب قيمة الصفقة غير المناسب مادياً.

وطلب مدرب الأهلي، البرتغالي فيتور بيريرا، من الشهري العودة للانخراط في تدريبات فريق كرة القدم، وزجّ باسم اللاعب رسمياً في كشوفات النادي الأهلي للمسابقات المحلية والخارجية، خاصة بعد أن أسقط أسماء عدة مهاجمين محليين في هذا المركز أبرزهم عيسى المحياني وبدر الخميس، وبات وجود الشهري مهماً في خارطة الأهلي.

يُذكر أن اللاعب صالح الشهري من مواليد عام 1993، وبدأ مسيرته عبر أكاديمية كرة القدم بالنادي الأهلي، ثم انتقل بنظام الإعارة لنادي بيرامار البرتغالي في أبريل 2013 لمدة عام ونصف، ومنه لنادي مافرا البرتغالي.