بويول: برشلونة سيتأثر بغياب فيلانوفا

اعترف كارلوس بويول، مدافع وقائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، الاثنين، بأن الفريق "تأثر" بمديره الفني السابق تيتو فيلانوفا، ولكنه تمنى أن يبذل الجميع كل ما بوسعهم لمساعدة المدرب فيلانوفا في رحلة علاجه ضد السرطان.

وأعلن برشلونة يوم الجمعة الماضي أن فيلانوفا ترك قيادة الفريق لاستكمال رحلة العلاج ضد المرض الذي عاوده مجدداً، وهو ما وصفه بويول في مؤتمر صحافي بأنه "لطمة صعبة للغاية".

وأوضح بويول: "لم نكن ننتظر أي شيء. الفريق تأثر به ومازال يلعب.. الشخص الآن هو الأكثر أهمية"، مشيراً إلى أمله هو أن يتعافى فيلانوفا في أسرع وقت.

وعن المدرب الجديد الذي سيخلف فيلانوفا في قيادة الفريق، قال بويول: "كل الأسماء المرشحة لتدريب الفريق مؤهلة لهذا. وما يتعين علينا هو أن نترك هذا الأمر لأندوني زوبيزاريتا، مدير الكرة بالنادي ومجلس الإدارة. نثق بأنهم سيختارون الأفضل".

وأشارت الصحف إلى أن الأرجنتيني خيراردو مارتينو المدير الفني السابق لمنتخب باراغواي، والإسباني لويس إنريكي لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني سابقاً، هما أقوى المرشحين لخلافة فيلانوفا.

ولكن بويول لم يعلن عن تفضيله أو اختياره لأي منهما على حساب الآخر. وقال اللاعب المخضرم: "لدينا فلسفة لعب، وعلى الإدارة أن تبحث عن مدرب يتناسب مع هذه الفلسفة".

وعن رحيل اللاعب الشاب تياجو ألكانتارا من صفوف برشلونة إلى بايرن ميونيخ الألماني، قال بويول: "علينا أن نحترم قرارات الجميع".

