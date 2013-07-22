بيكنباور: أتمنى استمرار غوارديولا مع بايرن لعشر سنوات

أعرب أسطورة كرة القدم الألماني فرانز بيكنباور، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ الألماني، عن أمله في استمرار المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في منصب المدير الفني لبايرن "لعشر سنوات".

وشهدت الأسابيع القليلة التي أمضاها غوارديولا مع الفريق منذ أن بدأ عمله رسمياً مع الفريق في أواخر يونيو الماضي عروضاً قوية ونتائج مبهرة للفريق في المباريات الودية للفريق، ما نال انبهار واقتناع بيكنباور.

وقال بيكنباور في تصريحات نشرتها صحيفة "أبيندتسايتونج" الألمانية، الاثنين: "بالطبع أتابع كل شيء يفعله ويقدمه باهتمام بالغ.. أتخيل أنه شكّل صورة عن كل شيء بالفريق".

وتحدث بيكنباور أيضاً عن الضجيج الإعلامي الذي يحاصر غوارديولا، وقال: "لا أعرف كيف يرى اللاعبين"، مشيراً إلى كثرة وسائل الإعلام ومراسلي الصحف الذين يلاحقون غوارديولا في كل مكان، حيث يستحوذ على عناوين الصحف ووسائل الإعلام التي لم تعد تنتبه كثيراً للاعبين أو لتشكيلة الفريق.

وقال بيكنباور: "ولكن الموقف في طريقه ليأخذ وضعه الطبيعي. أتمنى استمراره عشر سنوات في بايرن".

كما أكد "القيصر" بيكنباور أن "كل شيء يكون ممكناً عندما يكون لدى المدرب لاعبون مثل ماريو جويتزه وتياجو ألكانتارا"، ولكنه حذر الفريق، مؤكداً أن بايرن الجديد "مازال لديه الكثير من العمل"، رغم فوز الفريق في الموسم الماضي بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا).

وعن كثرة اللاعبين الموجودين في خط وسط الفريق، حذر بيكنباور قائلاً: "المنافسة الزائدة لا تؤتي ثماراً جيدة؛ لأنها تسفر دائماً عن عدم مشاركة أحد اللاعبين على الإطلاق"، مشيراً إلى أن البرازيلي لويز جوستافو هو المرشح الأقوى للرحيل من بايرن.