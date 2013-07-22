صفقة الشهري.. النصر دفع مليوني ريال فقط

ساد جو من الضبابية في تحديد مصير اللاعب يحيى الشهري بعد أن أخلف النصر اتفاقه السابق مع إدارة الاتفاق ولم يسدد النصراويون سوى مليونين فقط، من أصل ١٠ ملايين مستحقة الدفع منذ أسبوع.

ويدرس مجلس إدارة الاتفاق حاليا مدى إمكانية إلغاء الصفقة أو إتمامها وأنتظار إيفاء النصراويين بوعودهم.

وكان رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي أكد الخميس الماضي لرئيس الاتفاق عبدالعزيز الدوسري أنهم حولوا ٤ ملايين لحساب إدارة الاتفاق على أن يتم تحويل الباقي هذا الأسبوع، غير أن إدارة الاتفاق لم يصلها سوى نصف الأربع ملايين فقط.

وبحسب الاتفاقية التي وقعها الاتفاق مع النصر، والتي بموجبها بنتقل لاعب الاتفاق يحيى الشهري للنصر مقابل ٥٢ مليون ريال نصيب الاتفاق منها ١٣ مليونا مايزال الشهري لاعبا اتفاقيا كون الأخير لم يوقع أوراق الانتقال رسميا ويحق للاتفاق إلغاء الصفقة في أي وقت بعد أن فشل النصر حتى الآن ثلاث مرات في الإيفاء بالتزاماته المادية.. ومن جهته شدد رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي في وقت سابق أن الشهري سيلعب للنصر ولن يعود للاتفاق، مبديا تفاؤله بحل الأزمة المالية مع الاتفاق سريعا.







