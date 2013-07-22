مورينهو لـ"مدرب يونايتد": لا تحلم بالتوقيع مع رونالدو

طالب المدير الفني لتشلسي الإنجليزي، جوزيه مورينهو، من نظيره في مانشستر يونايتد ديفيد مويس إلغاء فكرة التعاقد مع مهاجم ريال مدريد كريستانو رونالدو، مؤكداً أن النادي الإسباني لن يوافق على رحيل اللاعب البرتغالي.

وقال مورينهو في تصريحات نشرتها صحيفة "الميرور" الإنجليزية إن ريال مدريد نادٍ ثريّ ولا يحتاج لبيع رونالدو من أجل المال، مطالباً مويس ومانشستر يونايتد بنسيان وإلغاء فكرة التعاقد مع رونالدو.

ولم ييأس حتى اللحظة مانشستر يونايتد بطل الدوري الإنجليزي من إمكانية التعاقد مع رونالدو، على الرغم من تأكيد المدير الفني الجديد لريال مدريد كارلو أنشيلوتي بأن رونالدو لن يترك ريال مدريد هذا الصيف.

وأكد المدرب البرتغالي أنه وبحكم معرفته بريال مدريد فإن الأخير سوف يرفض أي عرض من مانشستر يونايتد أو غيره لبيع رونالدو.

وأضاف أنه يعرف جيداً مدى محبة رونالدو لمانشستر يونايتد، وكذلك حبّه للدوري الإنجليزي، لكنه أكد أن رونالدو سوف يبقى في ريال مدريد.

وكشف مورينهو أن ما يقوله بشأن رونالدو هو مجرد شعور وإحساس منطقي بما سيحدث، موضحاً في الوقت ذاته على أنه لم يتصل برونالدو منذ فترة طويلة.

يُذكر أن المدير الفني لمانشستر يونايتد، ديفيد مويس، كان قد صرّح قبل يومين بأنه جاهز للدخول في حرب كلامية مع مورينهو الذي استبقه بالحديث عن مهاجم الفريق روني ومغازلته للقدوم لتشلسي، قبل أن يعود البرتغالي مجدداً ويصوّب كلماته صوب رونالدو الذي يسعى مانشستر يونايتد للتعاقد معه.