وفاة لاعب شاب خلال مباراة في البيرو

توفي اللاعب البيروفي الشاب يايير كلافيخو (18 عاماً) إثر أزمة قلبية داهمته خلال مباراة أقيمت مساء أمس الأحد.

وسقط اللاعب، الذي كان يعتبر أحد المواهب الصاعدة الواحدة لكرة القدم في بيرو، على أرضية الملعب قبل خمس دقائق من نهاية المباراة بين فريقي سبورتنغ كريستال وريال جارسيلاسو.

وحاول الطاقم الطبي إسعاف اللاعب دون جدوى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي في الحال.

وازدادت حالات سقوط اللاعبين إثر أزمات قلبية تداهمهم على أرض الملعب، حيث توفي الإيطالي موروسيني لاعب ليفورنو الموسم الماضي بعد سقوطه على أرض الملعب، إضافة إلى سقوط لاعب بولتون الإنجليزي فابريس موامبا إثر أزمة قلبية، إلا أنه نجا منها وقرر بعد ذلك اعتزال الكرة.