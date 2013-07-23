الأرجنتيني مارتينو مدرباً لبرشلونة

سيشرف المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو على نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسمين المقبلين، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني اليوم الثلاثاء.

وتوصل النادي "إلى اتفاق للتعاقد مع مارتينو" مدرب نيوويلز أولد بويز الأرجنتيني سابقاً "لموسمين مقبلين"، بحسب ما ذكر البيان، ليحل بدلاً من تيتو فيلانوفا المستقيل من منصبه الجمعة الماضي بسبب تدهور وضعه الصحي مجدداً.

وأضاف البيان: "في الساعات المقبلة سنكشف عن برنامج وصوله الى برشلونة، توقيع العقد وتقديمه".

وتوج مارتينو (50 عاماً) بلقب الدوري الباراغوياني 4 مرات مع ليبرتاد (2002 و2003 و2006) وسيرو بورتينيو (2004)، إضافة الى لقب الدوري الأرجنتيني الختامي الموسم الماضي، كما نال على الصعيد الشخصي جائزة أفضل مدرب في أميركا الجنوبية لعام 2007 حين كان يشرف على المنتخب الباراغوياني (2006-2011)، الذي وصل معه الى ربع نهائي مونديال جنوب إفريقيا 2010 عندما خسر بصعوبة أمام إسبانيا 1-صفر.

كما بلغت الباراغواي نهائي كوبا أميركا 2011 تحت إشرافه، قبل أن يتركها متجهاً نحو نيوويلز أولد بويز الذي حمل ألوانه أكثر من 500 مباراة في ثلاث فترات في الثمانينيات والتسعينيات، وهو نادي مدينة روزاريو الذي شهد الخطوات الأولى لأسطورة برشلونة الحية ليونيل ميسي، علماً أن الأخير كان ألمح الى تفضيله مارتينو، ووالده خورخي هوراسيو كان يعتبره قدوة له خلال فترة لعبه.

وكانت الصحف الرياضية ذكرت أن مارتينو سيصطحب معه مساعده الحالي خورخي باوتاسو إضافة إلى مدرب اللياقة الفيو باولوروسو.

وستكون فترة تأقلم مارتينو مع برشلونة قصيرة، إذ ينطلق الدوري المحلي في 17 آب/أغسطس المقبل.

ولا يملك مارتينو خبرة تدريبية كبيرة في أوروبا، علماً أنه حمل ألوان تينيريفي الإسباني لفترة وجيزة عام 1991.

وعقد برشلونة مؤتمراً صحافياً عاجلاً مساء الجمعة أعلن خلاله قرار مغادرة فيلانوفا "لأن متابعة علاج مرضه ستكون متضاربة مع استمراره في عمله كمدرب ابتداءً من الآن"، بحسب ما أشار رئيس النادي ساندرو روسيل.

وأشرف فيلانوفا على برشلونة عام 2012 بعد مغادرة جوسيب غوارديولا الذي قاده الى المجد، بعدما كان الأول مساعده.

وترك فيلانوفا (44 عاماً) برشلونة في 21 كانون الثاني/يناير الماضي للخضوع لعلاج في نيويورك، حيث بقي لشهرين بعد تجدد إصابته بسرطان الغدة اللعابية، وأشرف على الفريق في غيابه مساعده جوردي رورا.

ومن جانبه أعرب المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو، الثلاثاء، عن سعادته وافتخاره الشديدين بتولي منصب المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، مؤكداً أنه يتمسّك بالفرصة الثمينة التي واتته.

وقال مارتينو، على حسابه الشخصي الجديد بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت: "اليوم يبدأ عهد جديد في برشلونة. إنه لشرف كبير لي أن أدرب أعظم ناد في العالم".