الزمالك والأهلي في صراع قاري بعد الإلغاء المحلي

ينتقل الصراع بين الزمالك والأهلي إلى الساحة القارية، عندما يتواجهان غدا الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، في ظل إلغاء الدوري المحلي بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد.

لكن المباراة بين الغريمين التاريخيين، لن تقام أمام جماهيرهما الغفيرة، بل وراء أبواب موصدة في الجونة، إذ أجلها الاتحاد الإفريقي للعبة من يوم الأحد الى الأربعاء، لأسباب تسويقية خاصة بالنقل التلفزيوني وحقوق البث وإعلانات الملعب، وذلك في أعقاب قرار وزارة الداخلية بنقل المباراة الى ملعب الجونة بمحافظة البحر الأحمر وتغيير موعدها لتقام في الرابعة والنصف عصرا قبل الإفطار، في ظل توتر الأجواء السياسية والأمنية في مختلف أنحاء مصر.

وكان مقررا أن تقام المباراة بملعب برج العرب في محافظة الإسكندرية في العاشرة مساء عقب الإفطار.

وأحرز الأهلي اللقب سبع مرات، بينها النسخة الأخيرة، فيما توج الزمالك خمس مرات. ووضعت القرعة الفريقين سويا في المجموعة الأولى، حيث يستضيف الفرسان البيض الفريق الأحمر ذهابا. وسيتولى المدرب محمد يوسف الإشراف على الشياطين الحمر لأول مرة بعد حلوله بدلا من حسام البدري الذي تحول إلى التدريب في ليبيا.

وقد يتأثر بعض اللاعبين لابتعادهما عن المنافسات منذ فترة طويلة وبسبب الصيام، فالأهلي خاض آخر مبارياته الرسمية أمام الجونة في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الملغي.

وأعلن الأهلي أنه سيكون متاحا لنجم وسطه المخضرم محمد أبو تريكة أن يخوض المباراة بعد وصول بطاقته الدولية من الإمارات، حيث كان معاراً في الأشهر الأخيرة لبني ياس وقاده للفوز ببطولة الأندية الخليجية.

ونقل موقع النادي الأهلي عن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، قوله إن النادي قد حصل أيضاً على البطاقة الدولية للظهير الأيمن أحمد فتحي الذي أعير لأشهر في هال سيتي الإنكليزي.

كما انضم لاعب الوسط وليد سليمان والجناح الأيسر سيد معوض إلى قائمة الفريق الأحمر بعد تعافيهما من الإصابة.

وأكد المدرب أحمد ايوب أن جميع لاعبي الاهلي بحالة فنية وبدنية جيدة، بمن فيهم حسام عاشور بعد زوال آثار نزلة البرد في المعدة التي لحقت به في التمارين.

وضمت تشكيلة حامل اللقب شريف إكرامي لحراسة المرمى وسعد سمير ووائل جمعة ومحمد نجيب وأحمد فتحي وأحمد شديد قناوي للدفاع، وشهاب أحمد وعبدالله السعيد للوسط وسيد حمدي وأحمد عبدالظاهر والموريتاني دومينيك داسيلفا، فيما سيفقد الأهلي جهود لاعبي الوسط محمد بركات الذي أعلن الاعتزال رسميا، وحسام غالي المنضم إلى ليرس البلجيكي، فضلا عن المهاجم الدولي عماد متعب الذي يخضع حاليا لبرنامج علاجي بعد جراحة في الظهر.

من جهته، اعتبر حلمي طولان مدرب الزمالك أن فريقه سيركز على الفوز وفي كل مباريات دور المجموعات، بغية التأهل الى نصف النهائي، واصفا المنافسة بالقوية.

وقام الزمالك بقيد لاعب وسطه محمود عبدالرازق "شيكابالا" في قائمته المحلية والإفريقية، وذلك بعد وصول بطاقته الدولية للنادي الأبيض الاثنين، بحسب ما أشار موقعه الرسمي.

وكان شيكابالا، قد خاض تجربة احتراف قصيرة في نادي الوصل الإماراتي على سبيل الإعارة لمدة موسم، إلا أنه لم يكمل فترة التعاقد بسبب الإصابة وقام بفسخ عقده مع ناديه، وحاول نادي الزمالك قيده في قائمته، إلا أن اتحاد الكرة المصري رفض ذلك في بادئ الأمر.

وعلق المخضرم أحمد حسن لاعب الزمالك على موضوع صيام اللاعبين خلال شهر رمضان للموقع الرسمي قائلا: "طولان منح الحرية للاعبين في من يتخذ قرارا بالصيام أو الإفطار أمام الأهلي، ولكن عن نفسي لن أفطر".

وأضاف "الأمر بالنسبة لي محسوم، فقد شاركت في أكثر من مباراة في تركيا أو بلجيكا أو حتى الأهلي في نهار رمضان ولم أفطر، وبالتالي سأخوض اللقاء صائما".

ويبرز في تشكيلة الزمالك أيضا الحارس عبد الواحد السيد، واحمد سمير ومحمود فتح الله وصلاح سليمان ومحمد عبد الشافي في الدفاع، ونور السيد واسلام عوض في الوسط، واحمد عيد عبد الملك في الهجوم.

وتضم المجموعة الأولى أيضا اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي وليوبار بطل الكونغو اللذين تعادلا سلبا السبت الماضي. ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى نصف النهائي والفريق المتوّج يتأهل لخوض كأس العالم للأندية نهاية السنة في المغرب.

ويقود المباراة الحكم الدولي الجزائري جمال حيمودي، ويعاونه مواطنه عبد الحق مشالي والمغربي رضوان عشيق.