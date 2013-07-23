برشلونة.. اختبار قوي لبايرن وجوارديولا

يختبر برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم الخلطة الجديدة بين مدربه السابق جوسيب غوارديولا وفريقه الجديد بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا الذي اكتسحه في نصف نهائي المسابقة القارية في الموسم المنصرم.

ووصل برشلونة الى ميونيخ بدون مدربه تيتو فيلانوفا الذي استقال من منصبه الجمعة الماضي لمتاعب صحية، إذ يكافح مرض السرطان، لكن يتوقع أن يعلن العملاق الكاتالوني عن مدربه الجديد في أي لحظة، وتشير التوقعات أنه سيكون الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو.

وسيشرف المدرب المساعد جوردي رورا (45 عاما) على تشكيلة برشلونة في ملعب "اليانز ارينا"، بعد أن قاده بين كانون الاول/ديسمبر ونيسان/أبريل خلال فترة علاج فيلانوفا في الولايات المتحدة.

وستحمل المباراة نكهة مرة، كون غوارديولا الذي قاد برشلونة الى 14 لقبا تاريخيا في أربع سنوات فقط، دخل في مشادة كلامية حامية مع فريقه الذي اعتبر أنه لم يدعم فيلانوفا معنويا خلال تواجد المدربين في الولايات المتحدة.

فبعد عام أمضاه يتعلم الإنكليزية في نيويورك، انتقل غوارديولا (42 عاما) الى المانيا ليخلف يوب هاينكيس الذي قاد بايرن بدوره الى ثلاثية تاريخية الموسم الماضي.

غوارديولا اقتنص لاعب الوسط الإسباني البرازيلي الأصل تياغو الكانتارا من فريقه السابق الذي خطف الأضواء في بداية فترة الانتقالات بتعاقده مع البرازيلي نيمار.

ويتعافى في تشكيلة بايرن التي تضم الهولندي ارين روبن والفرنسي فرانك ريبيري، لاعب دورتموند السابق ماريو غوتسه المنتقل بصفقة خيالية وقائد الوسط باستيان شفاينشتايغر.

واعتمد غوارديولا في الدورة الودية الأخيرة التي أحرزها على حساب هامبورغ وبوروسيا مونشنغلادباخ، خطة 4-1-4-1 بدلا من 4-2-3-1 مع هاينيكس، فزج بالظهير الأيمن فيليب لام في خط الوسط وريبيري في الهجوم.

ويريد برشلونة الثأر لهزيمته المذلة في نصف نهائي دوري الأبطال بسباعية نظيفة في مجموع المباراتين.

ولن يزج الفريقان بأي لاعب شارك في مسابقة كأس القارات الأخيرة التي أحرزتها البرازيل على أرضها.