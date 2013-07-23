مانشستر يونايتد يقدم عرضاً قياسياً لـ"فابريغاس"

المصدر: لندن - د ب أ

رفع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم قيمة العرض المقدم منه لشراء اللاعب الإسباني الدولي سيسك فابريغاس من برشلونة الإسباني إلى 40 مليون يورو (52 مليون دولار)، حسب ما أكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الصحيفة أن فريق مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني ديفيد مويس يود أن يدفع في فابريغاس 34 مليون جنيه إسترليني، وهو ما لم يدفعه للتعاقد مع أي لاعب من قبل.

وكانت أغلى صفقة أبرمها مانشستر يونايتد لضم لاعب جديد إلى صفوفه هي صفقة التعاقد مع المهاجم البلغاري ديميتار برباتوف الذي انتقل للفريق في 2008 مقابل 57ر30 مليون إسترليني لنادي توتنهام الإنجليزي.

ورفض برشلونة الاستغناء عن فابريغاس لصالح مانشستر يونايتد، مؤكداً تمسّكه باستمرار اللاعب في صفوفه.

وأشارت "ديلي ميرور" إلى أن ساندرو روسيل رئيس النادي الإسباني بعث برسالة عبر البريد الإلكتروني إلى مسؤولي مانشستر يونايتد يؤكد فيها أن فابريغاس مازال جزءاً من برشلونة يلعب "دوراً بارزاً" في مشروع الفريق.

وقد تكون الكلمة الأخيرة في حسم مصير فابريغاس بيد المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو الذي تولى قيادة برشلونة حديثاً.