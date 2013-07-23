مدرب غاضب "يخنق" حكماً ويتسبب بإلغاء مباراة

تسبّب اعتداء مدرب على أحد طاقم التحكيم في مباراة ضمن دوري البيرو بإيقاف المباراة قبل 10 دقائق من نهايتها الطبيعية، فيما يُنتظر أن يصدر الاتحاد البيروفي لكرة القدم عقوبات قاسية على المدرب فرانكو نافارو.

واعترض المدرب البالغ من العمر 51 بحدة على الحكم المساعد حينما رفع إشارة التسلل خلال هجمة لفريقه "ميغار"، على مرمى منافسه "يونيفرسيتاريو"، حيث اقتحم أرض الملعب واعتدى على الحكم وحاول خنقه أمام عدسات التلفزيون.

ولم يتردد حكم الساعة إزاء هذا الفعل من المدرب الغاضب في إنهاء المباراة عند الدقيقة 80 في وقت كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدفين لكل فريق، ومن المتوقع أن يصدر قراراً باعتبار يونيفرسيتاريو فائزاً إدارياً.

ودفع اعتداء نافارو قوات الشرطة الموجودة في الملعب للتدخل ومنعه من مواصلة التهجم على طاقم التحكيم، وتم إخراجه من الملعب، بيد أن ذلك لم يقنع حكم الساحة لمواصلة المباراة، فقرر إطلاق صافرة النهاية قبل 10 دقائق من الوقت الفعلي.