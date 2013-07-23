ملعب الجونة.. وورود الوزراء

ذهبت لتهنئة أصدقائي الدكتورة درية شرف الدين وزير الإعلام والكابتن طاهر أبوزيد وزير الرياضة والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب.. وبالطبع سأزور باقي الأصدقاء من وزراء الحكومة الجديدة.

في الدور التاسع من مبني ماسبيرو وفي الممر "الكوريدور" المؤدي لمكتب الوزيرة درية باقات الورد والزهور علي الجانبين حتي نهاية الممر.. حجرات السكرتارية مكدسة بالورود.

أما الحجرة وهي نفس الحجرة التي كان يجلس بها صفوت الشريف لأكثر من 22 عاماً فهي قد امتلأت بأغلي أنواع الورود والزهور ويبدو أن صابر غالي في السكرتارية هو الذي اختار الباقات التي توضع في المكتب.

قالت لي د.درية.. اطمئن.. سيعود ماسبيرو أفضل مما كان.. لن أستمع إلا إلي ما يفيد المشاهدين والعاملين ولن أقرأ ما يتم تسريبه من أخبار إلي الصحف عن عودة فلان وفلان وفلانة لتولي مناصب قيادية من جديد.. أقضي ساعات إضافية لمشاهدة والاستماع إلي بعض ما يقدم وسيلحظ المشاهدون والمستمعون تطويراً هائلاً خلال الفترة القادمة إن شاء الله.

نفس باقات الورود والزهور تزدحم بها مداخل وطرقات مكتب وزير الرياضة طاهر أبوزيد.. جلست معه واستمعت إليه وناقشته في أمور كثيرة وأنا أعرف قدراته وإمكاناته وذكائه.

سألته: لماذا تقام مباراة الزمالك والأهلي نهاراً في عز رمضان واللاعبون صائمون.

قال جملة واحدة.. الموافقة تمت علي إقامة المباراة بملعب الجونة بالغردقة.. لكن الملعب غير مضاء!!!!!

اقتنعت بالسبب وهو سبب مقنع أن ملعب الجونة غير مضاء وبالتالي لابد من إقامة المباراة نهاراً والوقت لم يسعف طاهر أبوزيد للتدخل ونقل المباراة إلي ملعب مضاء لتقام ليلاً في رمضان خصوصاً وأنها بدون جمهور.

وعن تدخل اللجنة الأوليمبية الدولية في شئون الأندية والانتخابات قلت لطاهر.. علي مسئوليتي لا تصدق ما يقوله خالد زين وخطابات اللجنة الأوليمبية الدولية مدفوع فيها رشاوي لأن الأوليمبية الدولية لا تتعامل إلا مع اللجان الأوليمبية الأهلية فقط ولا دخل لها ولا شأن بالأندية والاتحادات الرياضية.. مهمتها فقط رعاية الألعاب الرياضية والاهتمام بها والإشراف عليها ومتابعتها تتم من خلال اللجنة الأوليمبية المصرية ولا شأن ولا دخل لها في ذلك.

وقد أثني طاهر أبوزيد علي زميله الوزير السابق العامري فاروق الذي رد علي اللجنة الأوليمبية الدولية بهذا المعني.

أما مكتب خالد عبدالعزيز في الطابق الثامن فما عنده من ورود يكفي لفتح ثلاثة محلات لبيع الزهور في المهندسين.

نقلاً عن"الجمهورية"المصرية