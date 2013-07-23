مويز: روني لن يرحل عن مانشستر يونايتد

أكد المدرب الجديد لفريق مانشستر يونايتد، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء، أن المهاجم الدولي للشياطين الحمر واين روني باقٍ مع الفريق وليس هناك أي نية للتخلي عنه.

وقال مويز على هامش المباراة التي خسرها فريقه أمام فريق يوكوهاما مارينس الياباني 2-3: "ليس لنا أي استعداد للاستغناء عن خدماته".

وكان روني الذي تلقى عرضاً من تشلسي قد غادر مركز التدريب في 11 الشهر الحالي بسبب إصابته بتقلّص عضلي ما رفع من حدة الشائعات حول إمكانية رحيله السريع عن صفوف النادي.

وأكد مويز أن روني عاود التدريبات، وهو على أهبة الاستعداد لمواصلة التمارين حتى نهاية التحضيرات".