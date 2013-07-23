عندما أتحدث عن الماضي بحنين كونه يشكل محطة مهمة من عمر الكرة الكويتية التى تسيدت كرة القدم من السبعينات حتى منتصف الثمانينات، وكان اللاعب الكويتي يسكن قلوب الخليجيين حتى أن صور جاسم يعقوب وفتحي كميل والعنبري وبقية فرقة الرعب كانت تلصق في البيوت وقد قمت بزيارة لأحد الأصدقاء في الرياض في تلك المرحلة، وشاهدت الصور الجماعية للمنتخب الكويتي تعلق على جدران غرفته بالإضافة لصور بعض اللاعبين وأتذكر في عام 1981 أقام المنتخب معسكرا في مملكة البحرين استعدادا لملاقاة المنتخب السعودي، ولم يتسع الملعب للحضور الجماهيري الكبير عندما لعب الأزرق أمام أحد الأندية البرتغالية ودارت الأيام وأقام المنتخب معسكرا تدريبيا عام 2002 ولعب مع المنتخب البحريني ولم يحضر المباراة إلا القلة القليلة من الجماهير وها هي الكرة الكويتية تغرق في مشاكل عدة منذ سنوات ويعلن رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ طلال الفهد في الأسبوع الماضي أن الأتحاد أصبح غير قادر علي المشاركة في البطولات وتنفيذ البرامج وعدم القدرة حتى على دفع رواتب الموظفين لتوقف الدعم الحكومي منذ سنوات على الرغم من أن الاتحاد نفذ ماهو مطلوب منه.

هذا يحدث في الكويت للأسف الشديد ويتعرض أهم قطاع الشباب والرياضة للإهمال والتجاهل وتكون الحكومة سببا مباشرا لاتجاه الكثير من الشباب للخوض في الأمور السياسية التي لا شأن لهم بها..

شربكة ..دربكة:

العماني إسماعيل العجمي يعود من جديد للدوري الكويتي عبر بوابة نادي النصر بعد أن حقق من قبل نجاحا منقطع النظير مع نادي الكويت ومن ثم نادي كاظمة، وهو قادر بإذن الله على تكرار النجاح مع النصر لأنه يملك كل مواصفات اللاعب المتكامل فنيا وبدنيا..حياك الله سمعة الدار دارك. أتمنى أن تمنح الفرصة في الاستديوهات التحليلية للدوري الإنجليزي الذي حصلت على حقوقه الجزيرة الرياضية لمحللين خليجيين على سبيل المثال الرائع نواف التمياط وأن نرى إن شاء الله من يدير الاستديو قطريا أو خليجيا ..

الثرثرة في القنوات الرياضية أصبحت مملة في كل شيء تجمع خمسة ضيوف أو أكثر يضيع الحوار الذي هو عقيم في الأصل من خلال هذا التجمع وكربون لمجلس قناة الكاس التي تميزت، وكانت الأولى في هذه الفكرة التي انتقلت في كل شيء حتى بمن يقدم القهوة للضيوف لقنوات أخرى ..

يملك نادى كاظمة الكويتي رئيسا وعضوا في مجلس الإدارة من الطبقة الثرية ورغم ذلك هبط الفريق للدرجة الثانية وهو صاحب التاريخ وكانت التوقعات أن النادي سيجلب للموسم القادم لاعبين أجانب على مستوى عالٍ مثل الكويت على سبيل المثال ولكن فوجئ الجميع أن الصفقات كانت متواضعة مثلها مثل الموسم الماضي ..

الدوري المصري لكرة القدم أتمنى أن يبدأ دون مشاكل وهيصة لأن الأمور هناك متوترة في كل شيء ..حفظ الله مصر..

آخر شربكة:

احذر عدوك وإن لبس ثوب الصديق

لو..مدلك كفه عيونه من وراك

حدد بمنظارك وشوف أسلم طريق

إن ما حماك الله سلاحك ما حماك

نقلاً عن "البيان" الإماراتية