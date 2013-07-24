أدوار جديدة للأندية العمانية!

ربما تكون الأندية العمانية بمختلف مستوياتها قد أخطأت مسارها عن العديد من المهام والمسؤوليات التي يفترض أن تكون قد أنشأت من أجلها، ذلك اذا ما تحدثنا عن أدوار اجتماعية والتزامات مجتمعية يمكن القول إنها كانت مهملة التوجهات في سنوات فائتة، وقد يكون لذلك الانحراف عن المسارات السليمة بسبب التركيز على الالعاب الرياضية أكثر من أي جوانب أخرى، واعتبارها بمثابة الواجهة الأساسية التي يمكن أن تحتل التوصيف الفعلي للنادي الرياضي، دون النظر الى ما يفترض ان يكون من تركيز وايمان بما يمكن أن تضيفه جوانب مجتمعية أخرى على كل ما يخص التنشأة السليمة للمجتمع والمواطن قبل الرياضي.

لا خلاف أن هنالك العديد من الأندية العمانية حرصت وفي فترات سابقة على تفعيل الكثير من الجوانب المجتمعية، وسارعت أن تكون متصدرة للعديد من أجنداتها، رغم ما كان يحيط بها من شح في المصادر وعدم وجود القدرة الكاملة للإيفاء بكافة التزاماتها، الا أن ذلك التوجه ارتبط بغياب في جوانب محورية أخرى أثرت وبصورة كبيرة على القيمة العامة التي حاولت الوصول اليها، وهو نفسه ما يفترض الحديث عنه هذه الأثناء خاصة بعد المكرمة السامية التي تفضل به حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى وأنعم بها على جميع الأندية المنضوية تحت اشراف وزارة الشؤون الرياضية وحصولها على مليون ريال عماني لدعم وتأسيس بنيتها التحتية.

لقد عانت الكثير من الأندية بسبب عدم امتلاكها للقاعدة الاساسية التي يمكن أن تقف عليها وتتحقق من خلالها طموحاتها، وقد انعكس ذلك التهالك في البنية التحتية على القيمة العامة من المخرجات التي كان يفترض ان تستهدف الشريحة الأكبر من الرياضيين والشباب وفي مراحل مختلفة، وهي ذات الأسباب التي لم تجسد الواقع الجيد الذي يمكن أن يذكر، ذلك اذا ما تحدثنا حتى عن أدوار اجتماعية يمكن اللجوء اليها اختزالا لتوجهات وطموحات أكبر.

أعتقد من الهام جدا أن تكون وزارة الشؤون الرياضية برفقة الاتحادات الرياضية والأندية على طاولة واحدة للنقاش والحوار والوقوف على كافة التفاصيل وما ارتبطت به من صعوبات وفي جوانب مختلفة، ومن الضروري جدا أن تكون المكرمة السامية مستوعبة لكافة الألعاب والجوانب الثقافية والاجتماعية الأخرى التي سيتوجب على الأندية والاتحادات الرياضية وكذلك الوزارة تفعيلها بصورة افضل من الحال التي كانت عليه.

ان تحول غالبية الأندية الى واجهات رياضية وفقط، لا يعني الاستمرار في نفس الاتجاه الخاطيء أمتارا أكثر، سيما وأن الفرصة اصبحت متاحة حتى تكون الأندية حاضنة للجميع دون استثناء، وأن تظل وبإستمرار مرتكزا لأنظار الشباب للإستفادة منها، ليس على مستوى الصقل والتطوير من مواهبهم الرياضية وفقط، بل وحتى لتجسيد المزيد من الجوانب الاجتماعية والمشاركة في غرس المزيد من المباديء والقيم في النشء والمجتمع بصورة عامة.

ان اختفاء شريحة كبيرة من الممارسين لألعاب معينة وفي مجموعة كبيرة من الأندية، غيب أدوارا كان يفترض ان تكون حاضرة في تلك المؤسسات الاجتماعية، وساهم وبقدر كبير في اضافة المزيد من الأعباء على المجتمع من واقع الاهمال التي تعرضت له تلك الفئة، واتجاهات خاطئة أجبرت على المضي معها، وبالتالي أصبح من الهام جدا أن نعود قليلا الى الوراء لمتابعة ما كانت تتمتع به تلك الأندية على مستوى الألعاب الجماعية وما كانت تحققه من نتائج وانجازات قبل أن تتوقف وتغلق ابوابها لعدم امتلاكها للملاعب المخصصة أو حتى الصالات رغم ما كانت ولا تزال تملكه من كفاءات ومواهب واعدة.

أعتقد من الضروري التعرف على اتجاهات الشباب على مستوى الأندية في كل ناد ومنطقة على حدة، حتى تتمكن وزارة الشؤون الرياضية توجيه ما يتاح أمامها من مكرمة سامية وفي المسار الصحيح، وليس من العدل أن يتم تخصيص البناء للبنية التحتية في قطاع كرة القدم وفقط، ونتجاهل الإحياء أوالتنشأة لألعاب ومناشط أخرى تتناسب مع التوجه والميول في المنطقة أو الولاية.

نقلاً عن "الأيام" البحرينية