أرسنال يعرض 40 مليون يورو لضم سواريز

صد الملياردير الأميركي جون هنري مالك نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم محاولات أرسنال للتعاقد مع هدافه الأوروغوياني المشاغب لويس سواريز.

وانتقد هنري على "تويتر" عرض أرسنال 40 مليون جنيه استرليني زائد جنيه واحد، أي أكثر بجنيه واحد من قيمة البند الجزائي، لضم سواريز، لكن لم يكن واضحا ما إذا كان هنري ينتقد محاولة التعاقد مع الهداف أو المبلغ المعروض.

وسيكون ليفربول مجبرا بدرس العقد الذي يتخطى قيمة البند الجزائي، لكنه ليس مجبرا على القبول به.

وكان الفرنسي ارسين فينغر مدرب أرسنال رفع قيمة العرض المقدم إلى 40 مليون جنيه استرليني، لكن مدرب "الحمر" الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز طالب الآن بـ55 مليون جنيه وذلك بحسب صحيفة "ذي صن".

وسبق لأرسنال أن تقدم لليفربول بعرض قدره 30 مليون جنيه استرليني من أجل التخلي عن سواريز (26 عاما) في خطوة اعتبرتها وسائل الإعلام حينها بأنها "مناورة تكتيكية" لأن النادي اللندني سعى من خلالها الى الضغط على ريال مدريد الإسباني لكي يتخلى عن مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين، خصوصا أن المهاجم الاوروغوياني اكد في اكثر من مناسبة انه يريد الرحيل عن انكلترا بأكملها وليس ليفربول بسبب ما اختبره مع وسائل الاعلام بعد ايقافه لعشر مباريات بسبب عضه مدافع تشلسي الدولي الصربي برانيسلاف ايفانوفيتش.

وفي ظل اهتمام ريال مدريد بسواريز، فإن العرض الذي قدمه أرسنال للحصول على خدمات الاخير كان يهدف بحسب وسائل الاعلام البريطانية الى دفع النادي الملكي للاستعجال في عملية شرائه للهداف الاوروغوياني والتخلي للنادي اللندني عن هيغواين من اجل تمويل جزء من صفقة التعاقد مع مهاجم اياكس الهولندي السابق.

ورفض ليفربول حتى الآن عرضين من ارسنال لضم صاحب 30 هدفا في 44 مباراة الموسم الماضي.

ويبدو ان مدرب "الحمر" رودجرز يعول على الخلاف القائم بين ليفربول ومدير اعمال سواريز، الاسباني بيري غوارديولا (شقيق مدرب برشلونة السابق وبايرن ميونيخ الحالي جوسيب غوارديولا)، بشأن البند الجزائي وتفسيره من اجل الاحتفاظ باللاعب او السماح لفريقه بالحصول على مبلغ اكبر.

ودخل ليفربول في مشكلة مع مدير اعمال سواريز بشأن العقد الطويل الأمد الذي وقعه الاخير مع "الحمر" الصيف الماضي وما يتضمنه من بند جزائي غير واضح لان النادي يعتبر أن هذا البند يسمح له بتقييم أي عرض من 40 مليون جنيه استرليني او اكثر، فيما يعتبر غوارديولا ان اي عرض من هذا النوع سيكون كافيا لكي يفسخ العقد تلقائيا ودون اي "دراسة تقييمية".

هذا وكشف قائد ليفربول ستيفن جيرارد اليوم الاربعاء أنه عمل على إقناع سواريز بالبقاء منذ وصوله الأحد من مونتيفيديو ليشارك بجولة الفريق الاسترالية، وقال: "لا يزال لاعبا في ليفربول"، معتبرا أن النادي يكن له "الكثير من الحب".