احذر من الهلال يا نصر

• تقول تقارير صحافية إن النصر ضخ هذا العام في عقود اللاعبين ما يربو على مائة مليون ريال سعودي ولا تثريب في ذلك طالما أن من حوله فعلوا ذلك أمس واليوم وسيكررونه غداً ويتضاعف الرقم حينما يستشعرون خطر النصر.

• يعرف الأحبة في النصر ــ مدرجا وإدارة وأعضاء شرف وإعلاما ــ أن عودة العالمي غير مرحب بها على أكثر من صعيد، ويدرك الهلال قبل غيره أن عودة النصر ستزيد من أعبائه في الملعب وخارجه وعلى هذا الأساس استحلى لعبة الكلاسيكو مع الشباب والتي تطورت مع الأيام وتحولت بدلالة المعنى للكلمة (2 في 1) لدرجة أن التعاون تطور إلى أن أصبح الصوت واحدا في الإعلام والانتخابات الأخيرة كشفت عن عمق العلاقة ولايمكن أن نعتبر ذلك مثلبا؛ ففي السياسة كما في الرياضة كما في شتى مناحي الحياة، التعاون مطلوب إلا أن هذه الثنائية بين الهلال والشباب يجب أن لا تكون على حساب النصر الذي تعاطى إعلامه مع الحالة بصمت مريب وكأن الأمر لا يعنيه.

• في جانب آخر من جوانب استشعار المسؤولية أقدمت إدارة فيصل بن تركي على الضرب بقوة في سوق الاحتراف ولم يترك الهلال والشباب الساحة للنصر بل أقدما على نفس التوجه بتبادل الصفقات من هنا وهناك وكأن المخطط واحد والمنفذ واحد ولم نقرأ أو نسمع من يقول هل انكشفت اللعبة لك يا نصر في وقت كان يجب أن تصل الرسالة لكل نصراوي لقرأت نصها المفقود بعد أن اكتملت الصورة.

• وليس معيبا أن يتعاون الهلال والشباب لكن المعيب أن يكون على حساب النصر الذي من أساسيات التعاون أن يظل بعيدا عن المنافسة لأن عودته ستعيد الكومبارس لوضعه الطبيعي وستتعب الآخر الذي يهمه أن لا يعود.

• المزعج أن إعلام النصر بدلا من أن ينبه لخطورة الوضع تفرغ للتشكيك في عبد الغني والشماتة في الإدارة مع إطلالة أول خسارة وهناك في الجانب الآخر من المعادلة يؤدي الإعلام الأزرق الرسالة كما يجب واضعاً الشباب في موضع النصر.

• واعتبر ذلك ذكاء من الشباب أولا والهلال ثانياً فالأول استفاد من الإعلام والجمهور والثاني ارتاح من صداع النصر.

• ثمة من سيرفض هذا الطرح وثمة من سيقول فيه كثير من الصحة وطرف ثالث ربما يقول النصراويون سبب إبعاد النصر عن منافسة الهلال.

• ولأن الاحتمالات كلها واردة أتمنى أن يركز من عنتهم رسالتي في هذا الطرح ومن ثم محاكمته بمنطق المحاكمة الواعية لا المنفعلة أو الموغلة في التعصب.

• فنحن بتنا أمام رياضة فيها من التكتلات ما قاد هزازي للشباب وناصر الشمراني للهلال ومختار فلاته للاتحاد فهل وضحت الصورة أم أن هناك من يحيلني إلى مناحي وخياله العذب في سكتم بكتم.

• يوماً من الأيام فعلوا ذلك مع الأهلي بمظلة رسمية ودعم غير طبيعي والرسالة يومها كانت لشخص من خلال كيان لكن انتهت وقتها المغامرة لصالح من ضحك أخيراً.

• يجب أن يعرف النصراويون أن عودة النصر ليست مرحبا بها من الهلال والشباب حتى لو قالوا عكس ذلك في الإعلام.

• ويجب أن يعرف من يسير النصر أن هناك إعلاما محسوبا لهم وعليهم وخيره لغيرهم.

• ما فعلته إدارة الاتحاد ليلة الوفاء لمحمد خليوي جحود بكل تفاصيل الواقعة.

• أيها الفايز هل أنت الرئيس الفعلي أم الرئيس غير التنفيذي.

• الأهلي نادي المبادئ فلا تحاولوا أن تلوثوه بحركات النص كم يا هوه.

نقلاً عن "عكاظ "السعودية