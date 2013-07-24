خطأ مطبعي باسم لاعب برشلونة يحرج نادٍ إنجليزي

تحوّل نادي إيفرتون الإنجليزي إلى مادة دسمة للسخرية والتهكم في بعض وسائل الإعلام الأوروبية وبين الجماهير على شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب خطأ مطبعي في اسم مهاجم الفريق الجديد الإسباني جيرارد ديولوفيو، القادم من نادي برشلونة على سبيل الإعارة.

وظهر قميص ديولوفيو في متجر النادي وقد كُتب عليه اسم اللاعب الإسباني بشكل خاطئ، حيث ظهر "Deufoleu" بدلاً من "Deulofeu"، الأمر الذي أثار استغراب الصحافة الإسبانية على وجه الخصوص، واستهزاء الكثير من الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووضع هذا الخطأ اللغوي مسؤولي النادي في موقف حرج للغاية، خصوصاً أن قميص لاعب برشلونة القادم من مدرسة "لاماسيا" كان الأكثر مبيعاً بين اللاعبين الآخرين.

وكان ديولوفيو البالغ من العمر 19 عاماً، قد انتقل لنادي ايفرتون مؤخراً على سبيل الإعارة من برشلونة، وتوقعت جماهير النادي الكاتلوني منحه الفرصة للمشاركة مع الفريق الأول خلال الموسم القادم، إلا أن إدارة النادي آثرت إعارته بعد تمديد عقده حتى عام 2017.



