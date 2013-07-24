رونالدو يتسبب في كسر ذراع طفل إنجليزي

تسبب مهاجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو في كسر ذراع طفل إنجليزي بشكل غير متعمّد، وذلك بعدما تبين أن التسديدة التي قام بتنفيذها خلال مباراة فريقه الودية ضد مضيفه بورنموث أدت لكسر معصم طفل إنجليزي كان يشاهد المباراة من خلف مرمى النادي الإنجليزي.

ولم يتعمد رونالدو التسبب في هذا الكسر الذي لحق بالطفل تشارلي سيلفر وود (11 عاماً)، وكانت الغرابة في إصرار وود ووالده على عدم تلقي أي مساعدة طبية بعد هذا الحادث رغبة منهم في متابعة المباراة.

وبعد مضيّ 6 دقائق سدد رونالدو ركلة حرة مباشرة من بعد نحو 35 ياردة لتصطدم بيد الطفل الإنجليزي، وتتسبب في كسر معصمه.

وقال الطفل الإنجليزي في تصريحات صحافية إنه شاهد كرة رونالدو اللولبية وكأنها في الشباك، قبل أن يدرك بأنها على وشك الاصطدام به ليرفع يده لحماية وجهه.

وأضاف أنه لو لم يرفع يده لكانت جميع أسنانه الأمامية قد كُسرت، في إشارة منه لقوة التسديدة من طرف اللاعب البرتغالي.

وبدوره، كشف والد الطفل الإنجليزي أنه وطفله انتظرا حتى الدقيقة 84 قبل أن يتوجها للمستشفى لتلقي المساعدة الطبية، قبل أن يكتشف أن في معصم طفله كسرين.

وعلى الرغم من حدوث الكسر للطفل الإنجليزي إلا أنه شعر بسعادة كبيرة حين حصل على قميص رونالدو الذي قام بخط توقيعه الشخصي عليه، في حين أرسل نادي بورنموث الكرة التي تسببت في كسر يده كهدية له وموقعة من جميع لاعبي الفريق.

يُذكر أن المباراة انتهت بفوز ريال مدريد بسداسية نظيفة سجّل منها رونالدو هدفين.