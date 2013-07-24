مورينهو يصوّب سهامه نحو مانشستر سيتي

وجه المدير الفني لتشلسي الإنجليزي جوزيه مورينهو سهامه هذه المرة صوب مانشستر سيتي الغريم التقليدي لمانشستر يونايتد، وذلك بعد الصفقات الكبيرة التي أبرمها مع العديد من اللاعبين الكبار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مورينهو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية إن الضغط سيكون كبيرا على مانشستر سيتي ليكون مرشحا للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، خصوصا بعد نجاحه في ضم العديد من اللاعبين المميزين.

واعتبر المدير الفني لتشلسي أن مانشستر سيتي يعد الأكثر استعدادا من خلال شراء لاعبين أكفاء خصوصا وأنهم جاءوا لهم في فئة عمرية مناسبة خصوصا وأنهم في مستوى فني مميز.

وأشار إلى أن اللاعبين الجدد لمانشستر سيتي ليسوا بحاجة لوقت كي يتكيفون مع الفريق لأنهم في قمة شبابهم، موضحا أن جماهير سيتي بانتظار ما سيقدمه هؤلاء اللاعبون.

وحدد مورينهو أسماء اللاعبين وخص نافاس ونيجريدو ويوفيتش من أفضل اللاعبين في الدوريات الأوربية، إلى جانب خبرة فيرناندينيو التي ستمنح السيتي قوة أكبر.

وقارن بين صفقات فريقه وصفقات مانشستر سيتي، مؤكدا أن صفقات تشلسي وتحديدا فإن جينكل وشورله، بحاجة للوقت من أجل التكيف مع طريقة لعب تشلسي عكس مانشستر سيتي الذي سيكون محظوظا بعدم حاجة صفقات لوقت كبير للتكيف.

وأوضح مورينهو أن ما قام به مانشستر سيتي لم يفاجئه، كون الفريق يملك ميزانية كبيرة لشراء اللاعبين، الى جانب وجود منظومة إدارية ناجحة في النادي الإنجليزي.

يذكر أن مانشستر سيتي أبرم صفقات تقدر بأكثر من 80 مليون جنيه استرليني لتدعيم صفوفه للموسم المقبل الذي يريد المنافسة فيه على كل الجبهات.