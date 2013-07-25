البرازيل تسحق السعودية بسداسية في لقاء خيري للقدامى

فاز المنتخب البرازيلي لكرة القدم على نظيره السعودي 6/2 خلال المواجهة الودية للاعبين القدامى التي أقيمت على ملعب الملك فهد بن عبدالعزيز الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وسجل للمنتخب البرازيلي كل من لاعبيه بيبيتو "هدفين" وفيولا "هدفين"، ووليام، وماكولا، بينما سجل للمنتخب السعودي لاعباه حمزة إدريس وحسين عبدالغني.

وتواجد في اللقاء الودي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد الحربي الذي رحّب بالمنتخبين والنجوم السابقين المشاركين في المباراة التي يخصص عائدها إلى الجمعيات الخيرية.

وكانت التشكيلة الأساسية للمنتخبين قد شهدت مشاركة عدد كبير من نجوم المنتخبين السابقين، فشارك مع الفريق السعودي الذي قاده فنياً محمد الخراشي كل من: حسين الصادق، عبدالله صالح، أحمد جميل، عبدالله سليمان، محمد عبدالجواد، إبراهيم ماطر، فؤاد أنور، خالد مسعد، سامي الجابر، يوسف الثنيان وماجد عبدالله، ومحمد الدعيع، وحسين عبدالغني، وسعيد العويران، ومحمد نور، وعبدالله الواكد، وفهد المهلل، وعبدالرحمن الرومي.

ومثل المنتخب البرازيلي الذي قاده المدرب روشا كل من اللاعبين أمرال حارساً، وريكارد كروز، الدير، بيمتثل، رونالدو، بيتو، جلبير تو، برونو كار فالو، فيليار، بيبيتو، فيولا.