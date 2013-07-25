بايرن وجوارديولا يتفوقان على برشلونة

تفوق بايرن ميونيخ، الذي أصبح الموسم الماضي أول فريق ألماني يتوج بثلاثية الدوري والكأس المحليين ومسابقة دوري أبطال أوروبا، على ضيفه برشلونة الإسباني 2-صفر اليوم الأربعاء في مباراة ودية على كأس أولي هونيس احتضنها ملعب "اليانز ارينا".

ونجح بايرن في تجديد تفوقه على النادي الكاتالوني بعد أن سبق وأذله في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا بالفوز عليه 7-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وذلك في مباراة هامة لمدربه الجديد الإسباني جوسيب غوارديولا لأنه كان يواجه الفريق الذي قاده إلى 14 لقبا خلال 4 مواسم معه قبل أن يتركه ويخلد للراحة لعام في الولايات المتحدة، ثم يعود إلى القارة العجوز كمدرب للنادي البافاري خلفا ليوب هاينيكس.

ويدين بايرن بفوزه إلى قائده فيليب لام الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 13 بكرة رأسية إثر تمريرة عرضية من الفرنسي فرانك ريبيري، والكرواتي البديل ماريو ماندزوكيتش الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 85 بعد تمريرة من البديل الآخر دييغو كونتنتو.

ووصل برشلونة إلى ميونيخ بدون مدربه تيتو فيلانوفا الذي استقال من منصبه الجمعة الماضي لمتاعب صحية، اذ يكافح مرض السرطان، وهو خاض اللقاء بعد ساعات من الإعلان عن تعاقده مع المدرب الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو.

وأشرف المدرب المساعد جوردي رورا (45 عاما) على تشكيلة برشلونة في ملعب "اليانز ارينا"، بعد أن قاده بين كانون الأول/ديسمبر ونيسان/ابريل خلال فترة علاج فيلانوفا في الولايات المتحدة.

وحملت المباراة نكهة مرة كون غوارديولا دخل في مشادة كلامية حامية مع فريقه الذي اعتبر أنه لم يدعم فيلانوفا معنويا خلال تواجد المدربين في الولايات المتحدة.

وبدأ غوارديولا اللقاء باشراكه تياغو الكانترا اساسيا في مواجهة الفريق الذي تركه قبل ايام معدودة، وبتشكيلة مكتملة تماما وذلك خلافا لبرشلونة الذي خاض اللقاء بغياب عدد كبير من نجومه مثل تشافي هرنانديز واندريس انييستا وجيرار بيكيه والبرازيلي داني الفيش وسيرجيو بوسكيتس والحارس فيكتور فالديس ولم يكن سوى النجم الارجنتيني ليونيل ميسي والتشيلي اليكسيس سانشيز والبرازيلي ادريانو والارجنتيني خافيير ماسكيرانو والى حد ما تيلو من العناصر الذي يعتمد عليها النادي الكاتالوني، وذلك لانه قرر عدم اشراك اي لاعب خاض كأس القارات الأخيرة التي أحرزتها البرازيل على أرضها.

تجدر الاشارة الى ان بايرن الذي اجرى تغييرات بالجملة في الشوط الثاني، يبدأ موسمه السبت المقبل بلقاء كأس السوبر الالمانية الذي يجمعه بغريمه ووصيفه المحلي والقاري بوروسيا دورتموند قبل اللقاء الودي مع ساو باولو البرازيلي الاربعاء المقبل، ثم يفتتح الدوري في مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ في 9 اب/اغسطس المقبل.

اما برشلونة فيخوض اربع مباريات تحضيرية اخرى قبل ان يفتتح الدوري في 17 اب/اغسطس المقبل ضد ليفانتي، علما بانه سيلتقي اتلتيكو مدريد في كأس السوبر المحلية في 21 اب/اغسطس ذهابا في العاصمة و28 منه ايابا في "كامب نو".