شاب فرنسي يسرق الأنظار من رونالدو بهدف "سينمائي"

سرق لاعب وسط ليون الفرنسي، كليمنت غرينير، الأضواء من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعبي ريال مدريد الإسباني الآخرين، بهدف سينمائي رائع خلال مواجهة فريقه الودية المثيرة أمام النادي الملكي مساء أمس.

وجاء هدف غرينير في الدقيقة 20 من المباراة بعد أن تلقى كرة عرضية متقنة من زميله ألكسندر لاكازيتي، حيث أحسن استقبالها بطريقة رائعة ولعبها بشكل مباشر بكعب قدمه من فوق حارس الريال دييغو لوبيز.

ويعتبر غرينير من أبرز نجوم الدوري الفرنسي الشباب حيث يبلغ من العمر 22 عاماً، ويملك قدرة فائقة على تسديد الركلات الحرة، كما أن نادي أرسنال الإنجليزي أبدى رغبته بالحصول على خدماته مؤخراً.

وكانت المباراة قد انتهت بين الفريقين بتعادل مثير، بعد أن كان الفريق الملكي يتأخر بفارق هدفين، حيث قلص البديل ألفارو موراتا الفارق لريال مدريد من ضربة جزاء قبل أن ينقذ البديل الآخر البرازيلي كاسيميرو فريقه من الهزيمة محرزاً هدف التعادل.

ولم يقدّم خلال المباراة نجوم ريال مدريد وفي مقدمتهم رونالدو، والفرنسي كريم بنزيمة والأرجنتيني أنخيل دي ماريا والألماني مسعود أوزيل، الأداء المتوقع منهم، وأخفقوا في إبراز الإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكونها.