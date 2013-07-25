ليفربول ينصح أرسنال برفع عرضه إذا أراد سواريز

نصح برندان رودجرز، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، نادي أرسنال بضرورة زيادة عرضه المالي بشكل كبير إذا أراد حقاً الحصول على جهود المهاجم الأوروغوياني الدولي لويس سواريز.

وتقدم أرسنال بثاني عروضه لليفربول لضم سواريز، حيث عرض 40 وواحد مليون جنيه إسترليني (نحو 4ر61 مليون دولار) ولكن العرض قُوبل بالرفض.

وكان يعتقد أن عرض أرسنال سيفي بالشرط الجزائي في عقد سواريز، ما يسمح له ببدء التحدث إلى مسؤولي المدفعجية، ولكن رودجرز شدد على أن قيمة العرض مازالت متواضعة للغاية.

وقال رودجرز: "إذا أراد أرسنال اللاعب فعليه أن يدفع قيمة اللاعب". وأضاف "كان هناك عرض قبل أسابيع قليلة بقيمة 35 مليون وبعدها بأسبوعين بلغ العرض 40 مليون وواحد مليون جنيه إسترليني، لا أعتقد أن هذا المبلغ قريب مطلقاً من القيمة التي يستحقها اللاعب".

وتابع "اللاعب ربما يرغب في الرحيل، ولكن شخصاً ما عليه أن يقدر القيمة التي يساويها اللاعب".

وسجل سواريز 30 هدفاً خلال 44 مباراة مع ليفربول في الموسم الماضي، ولكنه مازال أمامه عقوبة إيقاف لمدة 6 مباريات من أصل 10 مباريات في إطار العقوبة الموقعة عليه بسبب عضّ برانيسلاف إيفانوفيتش لاعب تشيلسي في نيسان/أبريل الماضي.