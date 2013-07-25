مانشستر يونايتد يحدد عبر "تويتر" عودة روني

وجّه مانشستر يونايتد، بطل الدوري الإنجليزي، رسالة مبطّنة إلى غريمه تشلسي اللندني فيما يخص سعي الأخير وراء التعاقد مع واين روني، وذلك من خلال استخدام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للإعلان عبره عن موعد عودة روني للملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

ونشر مانشستر يونايتد عبر "تويتر" صورة لروني مع رقم قميصه كتب عليها موعد عودته من الإصابة، حيث حدد السادس من الشهر المقبل موعداً لظهوره مع الفريق في المباراة الودية أمام نادي ايك في السويد.

ويأتي إعلان مانشستر يونايتد عن موعد عودة روني ليقطع الطريق على تشلسي الذي يحاول بكل السبل التعاقد مع روني، وإرسال رسالة له بأن روني سيبقى في صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وتسارعت وتيرة الأنباء حول اقتراب تشلسي من التعاقد مع روني الذي أبدى المدير الفني لتشلسي جوزيه مورينهو رغبة قوية في التعاقد معه، قبل أن يرد مدرب مانشستر يونايتد ديفيد مويس على تلك الأنباء بأن روني سيبقى لأنه جزء من خططه في الموسم المقبل.

وأدلى مسؤولو تشلسي الإنجليزي بتصريحات مثيرة حين أكدوا أنهم على ثقة تامة بأن روني سيكون بألوان تشلسي الموسم المقبل، وأنه لن يرتدي القميص الأحمر، في إشارة منهم لقميص مانشستر يونايتد.

وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن إصابة روني قد تحرمه من المشاركة في مباراة الدرع الخيرية التي ستجري في الحادي عشر من الشهر المقبل، لكنه قد يلحق بأولى مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي أمام سوانزي سيتي، قبل أن يعلن مانشستر عودة روني قبل هذا الموعد الذي سيمكنه من المشاركة في أولى الاستحقاقات الرسمية للموسم الجديد.

يُذكر أن روني تعرض لإصابة في أوتار الركبة، في أولى الحصص التدريبية لمانشستر يونايتد بمعسكره التدريبي الاستعدادي المقام حالياً في قارة آسيا، قبل أن يغادر لإنجلترا لتلقي العلاج هناك.