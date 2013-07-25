مورينهو لـ"لامبارد": لن تشارك في جميع المباريات

لا يزال المدير الفني لتشلسي الإنجليزي جوزيه مورينهو مستمراً في العزف على وتر التحذيرات والتهديدات للاعبي تشلسي الكبار، ليتجه هذه المرة صوب لاعبه المخضرم فرانك لامبارد.

ووجّه مورينهو تحذيراً صريحاً للامبارد حين أكد أنه لن يشارك بانتظام مع تشلسي في الموسم الجديد، وذلك بسبب كبر سنه.

وقال مورينهو في تصريحات نشرتها صحيفة "مترو" الإنجليزية إن لامبارد كان في السابق يلعب في كل المباريات، لكن هذه المرة لن يكون كذلك لأنه لن يكون قادراً على لعب 60 مباراة في الموسم.

وأشار إلى أنه يجب أن يتم تحليل الأمور والقيام ببعض الاختيارات، موضحاً أن لامبارد سيحتاج للاستفاقة من مباراة لأخرى بسبب كبر سنه الذي وصل لـ35 عاماً.

وأوضح مورينهو أن لامبارد بات في عمر الخامسة والثلاثين، وليس في الخامسة والعشرين لذلك يجب وضع الأمور في نصابها.

وكان لامبارد قد وقع عقداً لعام واحد فقط، على الرغم من تواتر العديد من الأنباء حول نيته الاحتراف في الدوري الأميركي في الموسم المقبل.

واستبشر لامبارد خيراً بقدوم مورينهو لتدريب تشلسي، عندما اعتبر أن عودته ستكون منصفة له ولإعادة بريقه مجدداً مع الفريق قبل أن يصطدم بتصريحات مورينهو.

ويملك لامبارد سجلاً حافلاً مع تشلسي الذي انضم لصفوفه في عام 2001، وقاده للعديد من الإنجازات المحلية والأوروبية والتي كان آخرها التتويج بلقب الدوري الأوروبي، كما توج بلقب الهداف التاريخي لتشلسي.

يُذكر أن مورينهو حذر قبل أيام قائد تشلسي جون تيري، مؤكداً أن الأخير لن يحظى بمكانة في التشكيلة الأساسية للفريق، وعليه أن يثبت إمكانياته وقدراته لكي يحظى بهذا الموقع.